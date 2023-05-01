曾被批不信馬列信風水　建行深圳分行原行長王業涉受賄洗錢被起訴

據「青島市人民檢察院」微信公眾號4月30日消息，中國建設銀行深圳市分行原黨委書記、行長王業涉嫌受賄罪、違法發放貸款罪、洗錢罪一案，由青島市人民檢察院依法向青島市中級人民法院提起公訴。



青島檢察院起訴指控，王業身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；違反國家規定發放貸款，數額特別巨大；為掩飾、隱瞞賄賂犯罪所得的來源和性質，轉移資金、將財產轉化為有價證券，情節嚴重，依法應當以受賄罪、違法發放貸款罪、洗錢罪追究其刑事責任。

王業去年4月涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組紀律審查和山東省青島市監察委員會監察調查，並於今年2月被開除黨籍和公職。

曾被批不信馬列信「風水」

當時通報稱，王業毫無理想信念，背離初心使命，對黨不忠誠不老實，貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署不堅決、打折扣、搞變通，棄守管黨治黨政治責任，干擾巡視工作，不信馬列信「風水」，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期收受可能影響公正執行公務的禮品、消費卡，違規接受宴請、旅遊活動安排，向公務人員贈送明顯超出正常禮尚往來的禮品，非法收受巨額財物；違反國家規定發放貸款，數額特別巨大等。

中國建設銀行深圳市分行有多位中高層落馬。僅在去年4月，除了王業外，該行的副行長張學慶和原風險總監韓鳳林也先後被查。去年7月，曾擔任過建行深圳市分行信貸審批部副總經理、風險管理部授信審批中心副總經理、建行深圳景苑支行行長的李保奇，也涉嫌受賄犯罪被查。

今年3月，中國建設銀行深圳市分行資深專員、原深圳市分行副行長趙芝然涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組紀律審查和山東省青島市監察委員會監察調查。