青島欲與德國海港城締姊妹市遭挫　只因「軍港」能窺伺盟軍船艦？

熱衷於建立城市關係的德國北部港口城市基爾（Kiel），目前擁有13個姐妹城市夥伴關係，但它最近一次示好卻引起了不尋常的警覺。西媒報道，青島市欲與德國北部城市基爾（Kiel）締結姊妹市引發爭議，德國內部傳出異議，示警中國恐借此刺探軍事情報和技術。



對於與青島建立姊妹市遭到的強烈反對，基爾市議會主席托瓦（Hans-Werner Tovar）感到驚訝，並說如果中國人想進行間諜活動，肯定不需要通過城市合作夥伴關係來進行。

西媒近日報道，當德國北部港口基爾（Kiel）市政府官員今年稍早聽到中國港口青島提議結成姊妹城市時感到受寵若驚，青島的面積是基爾的40倍。官員們趕緊接受了這個提議。

由於兩座城市的合作歷史可追溯到德國人幫助中國為2008年北京奧運會建設帆船場館，加上兩地都擁有許多商業港口、寬闊的棧橋和公共海灘，似乎很匹配。但對於安全專家來說，「這種匹配好得不尋常，他們注意到沒那麼單純」。

德國海軍退役指揮官、安全專家史威斯特克（Göran Swistek）表示，「很明顯，基爾作為一個海軍港口可能會引起極大的興趣」，在基爾，有很多機會近距離觀察德國或盟軍船隻。

但也有一些安全專家不同意這種說法，基爾大學安全政策研究所安全問題專家基爾貝格（Sarah Kirchberger）表示，進入敏感設施往往取決於當地的聯繫人，「不是所有東西都能透過網絡間諜活動了解」。

以德國為中心的歐洲各國「綠黨」均以人權、宗教等原因對北京持敵意，過去的香港、新疆問題一再成為導火索。（路透社）

據悉，基爾市議會雖於3月批准了這個計劃，但因多方有不同意見，它接下來將決定是否成立一個小組對其進行重新評估，甚至將其徹底終止。

事實上，囿於近年中西地緣局勢緊張，西方對於與中國城市締結姊妹城市夥伴關係的熱度也明顯下降。根據荷蘭媒體披露，過去2年荷蘭已至少有8個市政當局和2個省結束和中國締結的姊妹市和姊妹省關係。

荷蘭鹿特丹商報（NRC）針對市政單位調查後發現，過去2年，這類姊妹市合作關係1/4已經取消。此外，還有其他不少市政機構也將和中國城市的友好關係擱置一旁，正準備結束關係，或讓友誼消退至幾乎不再有任何合作關係。

荷媒報道，荷蘭市政當局通常以中國對維吾爾族的迫害為由，解除關係；也有以獲得利益不大，或「必須尊重民主、法治、新聞和言論自由原則…（但）和中國城市維持（友好）關係，會製造出不尊重原則的形象」為由，結束與中國城市的合作關係。當中不少市鎮表示，他們希望更聚焦在和歐洲城市締結友好關係。