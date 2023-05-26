彭博：台灣通貨膨脹問題或成2024總統大選關鍵議題

台灣定於星期五（5月26日）公佈經濟數據，將反映經濟衰退的嚴重程度。《彭博社》報道認為，持續高漲的通貨膨脹以及不斷惡化的經濟局勢可能成為2024總統大選的關鍵議題。



報道指出，台灣主計總處星期五將公佈今年首四個月生產總值（GDP）、全年消費者物價指數（CPI）預期等經濟數據。這將反映出台灣第一季度生產總值（GDP）是否比預估值更為糟糕，而蔡英文政府也可能不得不第二次下調今年全年的經濟增長預期。

台灣政府今年2月份預期，今年台灣全年將錄得經濟增長2.1%。但從2022年以來，台灣經濟就深陷外需低迷、通膨高漲的困境。台灣政府4月公佈，今年首三個月GDP同比下滑3.02%，為2008年全球金融危機以來最大跌幅。

台灣將於明年1月舉行總統大選，台灣總統蔡英文所在執政黨民進黨面臨艱難的連任選戰。由於通脹和利率攀升、經濟放緩，民眾不滿情緒升溫，通脹問題可能成為爭取選票的關鍵戰場。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，政府能做的就是壓住物價，把注意力放在失業率與物價控制好對於執政方比較有利。

他說，儘管台灣通脹較其他亞洲國家和地區來得溫和，但民眾不會去做國際比較，只會跟過去經驗做比較。他認為，政府應主動推行政策來降低通脹。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

