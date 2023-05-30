國家金融監管總局長李雲澤：穩妥化解存量風險　堅決遏制增量風險

國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，要堅持穩中求進、開拓創新，妥善處置化解重點領域金融風險。在穩定大局的前提下，用改革創新的方法破解難題，穩妥化解存量風險，堅決遏制增量風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。



據國家金融監督管理總局網站，5月25日至29日，國家金融監督管理總局黨委舉辦學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育第二期讀書班暨黨委理論學習中心組集體學習研討。

國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤強調，一是要深刻領會金融工作的政治性和人民性，始終堅持黨對金融工作的集中統一領導。

二是要準確把握中國國情和金融工作規律，著力構建中國特色金融監管體系。深刻把握職責定位，主動擔當作為，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，切實提高監管質效。

三是要堅持穩中求進、開拓創新，妥善處置化解重點領域金融風險。在穩定大局的前提下，用改革創新的方法破解難題，穩妥化解存量風險，堅決遏制增量風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

四是要堅持目標引領、問題導向，持續加強監管能力建設。勇於面對挑戰、破除積弊，不斷提高監管前瞻性、精準性、有效性和協同性，開創監管工作新局面。

五是要樹立全球視野、世界眼光，擴大金融業對外開放合作。必須立足監管，持續深化金融業對外開放，助力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

六是要堅持自我革命，發揚鬥爭精神，切實加強全面從嚴治黨。必須做到打鐵自身硬，持續加強正風肅紀反腐，大力提高內部管理效能，以「時時放心不下」的責任感抓好班子、帶好隊伍，做到新機構、新氣象、新作為、新建樹。