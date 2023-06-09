首屆「鏈博會」11月在京舉辦　貿促會：反脫勾、為世界樹立燈塔

國務院新聞辦公室今（9）日舉行記者會，宣佈首屆「中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）」將於11月28日至12月2日於北京舉行，並由中國國際貿易促進委員會主辦。貿促會表示，中國企業是全球供應鏈中最具活力的「造血細胞」，中國工商界始終是維護全球產業鏈供應鏈穩定的重要力量，「我們要保證供應鏈暢通，堅決反對所謂『脫鉤斷鏈』的行為」。



貿促會會長任鴻斌在記者會上表示，鏈博會是全球首個以「供應鏈」為主題的展會，主題是「鏈接世界，共創未來」，預計設置5大鏈條和1個展區，包含智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈，以及現代物流等供應鏈服務展區，展會將完整呈現各產供應鏈的上中下游，以期成為中國構建新發展格局的新窗口、推動高水平開放的新平台。任鴻斌並且透露，當前許多參展簽約企業都是央企、國企，與世界五百強的大企業。

首屆鏈博會將由中國貿促會主辦，會長任鴻斌表示展區預計設置智能汽車、綠色能源等5大主題鏈條。（取自中國網）

任鴻斌指出，當前供應鏈是世界經濟的「熱詞」和「關鍵詞」，鏈博會以鏈為名，有助於凝聚更多開放共識，推動各國共同克服全球經濟發展面臨的困難和挑戰。同時，以鏈為媒，通過展覽、論壇、研討等多種方式，讓全球工商企業攜手成鏈、聚沙成塔，找到供應鏈上下游的合作夥伴，有助於維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通。

貿促會副會長于健龍則稱，中國現在是世界上唯一擁有全部工業門類的國家，是全球製造和供應鏈重要中心，是世界第二大經濟體，貨物貿易額已經位居世界第一，強調中國是全球產業鏈供應鏈穩定暢通的建設者、貢獻者，也是維護者和捍衛者。「中國企業是全球供應鏈中最具活力的造血細胞，中國工商界始終是維護全球產業鏈供應鏈穩定的重要力量，我們要保證供應鏈暢通，堅決反對所謂脫鉤斷鏈的行為。」

在疫情危機背後，一場更深刻的技術革命已經在中國提前展開。商務溝通、產業組織、資源調配、教育培訓、醫療服務等等行業都主動或被動的接入網絡，進行技術升級，5G、人工智能等技術正在中國與實體經濟加速融合。圖為2019年9月25日，中國阿里巴巴公司第一顆自研芯片在浙江杭州正式問世。（VCG）

有內媒現場提問，北京舉辦鏈博會，與西方一些國家煽動脫鉤斷鏈形成鮮明對比，中國企業在維護國際供應鏈面臨著哪些風險和挑戰？

于健龍答道，國際供應鏈好比是人體中的血液，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，對於保持全球經濟發展的生機活力具有重大意義。于健龍意有所指表示，無論是脫鉤斷鏈，還是築牆設壘，都將嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，也將侵蝕全球高效合作根基，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。這種做法是違背經濟客觀規律的，損人不利己，對於世界經濟復甦百害而無一利。

近年來，全球範圍內貿易戰硝煙四起。美國不認同一些發展中國國家「搭便車」。（新華社）

「北京主辦鏈博會，就是要為大家樹立起維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通的燈塔，為中外企業合作共贏指明航向、搭建平台，讓企業更好地在這個平台上探討加強合作，推動世界經濟復甦發展。」于健龍說道。

根據貿促會今年第1季對600多家在華外資企業調研顯示，受訪企業對多項指標的滿意度都在80%以上，有97%的外企對去年第4季以來，政府發布外資政策評價為「滿意」以上，整體在華外企對內地營商環境是滿意的。