經濟學家：中國中等收入群體或已達4.6億　佔全部人口比重約33%

據《騰訊財經》報道，近日，浙江大學資深教授、共享與發展研究院院長、經濟學家李實表示，當前中國中等收入群體或已經達到4.6億人。



李實介紹，據其最新測算，2022年，中國中等收入群體規模已達到4.6億人，已是世界上最大規模的中等收入群體。他表示，「每個月3000元（人民幣，下同）左右的收入，基本上就可以達到中等收入群體的標準。」

李實表示，據國家統計局2017年測量，中等收入群體達到4億人左右。2017年至2022年，中國中等收入群體增加5000萬-6000萬，平均每年增加1000萬左右，「從相對角度看，是值得自豪的。按照現有的標準，20年前，我們中等收入人群規模不到10%，比重很低。隨著經濟發展，中等收入人群規模現在佔全部人口比重達到33%左右。」

李實表示，目前，全球划分中等收入群體尚沒有統一標準，很多發展中國家使用的是「絕對標準」，發達國家使用的往往是「相對標準」。「絕對標準」不會隨著時間不斷變動，只是隨著物價來進行調整，「如果三口之家年收入在10萬到50萬這個區間內，這個家庭就屬於中等收入人群。」

李實同時強調，「但不是說你是中等收入人群以後，你就一定會過上好日子。中等收入群體的標準只考慮收入，這個群體內部，有人可能收入高日子過得很舒服；有人可能剛剛越過這個標準的門檻，日子過得還是很艱難，完全有可能。」