甘肅山丹大佛寺凌晨大火　大雄寶殿全燒毀泥塑坐佛冒白煙

甘肅省張掖市山丹縣國家4A級旅遊景區——山丹大佛寺今日（24日）凌晨大火，消防到場灌救，緊急疏散大殿周圍人員，至上午10時火勢撲滅，但殿內泥塑坐佛裸露在外，佛頭被引燃冒煙。



山丹大佛寺殿內泥塑坐佛裸露在外，佛頭被引燃冒煙。

山丹大佛寺位於山丹縣城西5公里處的瞭高山腳下，始建於北魏時期（約公元425年），距今1500多年，歷史上曾經歷多次損毀。寺內擁有全國最大的室內泥塑坐佛，與張掖臥佛、武威站佛並稱為河西三大佛。

大佛寺舊名「土佛寺」，得名於明英宗朱祁鎮曾親手為該寺題寫匾額「土佛」。明正統五年，高僧智瑩住持該寺，開展佛事活動，因寺宇樸陋，請求山丹衛守備都指揮楊斌，倡導募集，儲材陶瓷，予以重修，鑿山塑土佛13丈。

明萬曆九年（1581年），甘肅巡撫候東萊巡視山丹時捐資修繕。萬曆二十一年至二十八年，甘肅總兵、右軍都督同知王允中將軍捐巨資重修，規模更加宏大，氣勢更為壯觀。

清代，也曾數次繕茸。同治年間，青海反清軍入境，戰事頻繁，該寺毀於戰亂，蕩然無存。清光緒九年至十四年，安徽涇縣進士查之屏出任山丹知縣，地方人士倡導重修。

1971年，千年古剎大佛寺毀於「文革」浩劫。自1992年起，時任主持釋覺慧大師八方化緣，在香港寶蓮禪寺著名佛教活動家聖一大師的支持及捐助下，共耗資1700多萬元重建山丹大佛寺，並於1998年正式開光。

大火前，山丹大佛寺大雄寶殿為全木質結構、琉璃瓦蓋頂的樓閣，高39米。泥塑坐佛像高35米，大佛全身金錙彩繪，臉部及手、足、胸部皆為貼金；大佛姿態優美、栩栩如生，有威嚴、慈祥、莊重之感，被海內外佛教界高層人士譽為「天下第一佛」。