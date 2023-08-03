殲-16俯瞰台中央山脈　機師借余光中作品唱：我的戰鷹繞著寶島飛

周三（2日）晚間，解放軍空軍官方賬號發布影片，顯示東部戰區某旅「95後」飛行員李源通機組駕駛殲-16俯瞰台灣中央山脈，期間，「詩意大發」的李源通唱起歌曲《我的戰鷹繞著寶島飛》，藉歌詞中的詩人余光中的詩歌《鄉愁》表達對兩岸統一的期盼，引起網民熱議。



影片中，李源通唱道：「讀余光中的《鄉愁》我曾流淚，那一灣海峽隔不斷山水，請海鷗轉告我的兄弟姐妹，十五的明月才更圓更美，我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念輕聲喚你歸。」

《鄉愁》是余光中於1972年創作的一首現代詩歌，其借郵票、船票、墳墓、台灣海峽這些實物，把抽象的鄉愁具體化，概括了詩人漫長的生活歷程和對祖國的綿綿懷念，流露出詩人深沉的歷史感。其曾被選入語文出版社中學語文教科書、人民教育出版社中學語文教科書。

事後，網民紛紛稱讚李源通，指這是來自空軍飛行員的浪漫，「悠揚甜美的呼喚，溫柔的鐵漢柔情」。

據東部戰區官微和央視報道，去年，李源通在幾次演訓任務中，和戰友發射的導彈百發發命中目標，其多次在戰備警巡任務中擔當重任，是「杜鳳瑞大隊」最年輕的空中任務指揮官。據了解，1958年，杜鳳瑞在福建福州同台軍6架戰機激戰，犧牲時年僅25歲，與現時的李源通差不多大。而對於接過接力棒，李源通表示，「如果真正要有驕傲的一天，是祖國統一的那一刻」。