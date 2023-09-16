違背「嚴守18億畝耕地紅線」要求　9地方首長遭約談進京檢討

中共十八大以來多次強調「嚴守18億畝耕地紅線」確保糧食安全。針對未落實耕地保護責任的地區，國家自然資源督察機構15日約談了9名地方行政首長進京檢討，提出嚴肅批評，要求其加大整改查處力度，遏制耕地違法行為。



綜合內媒報道，今年4月至7月，國家自然資源督察機構即對全國31個省（區、市）和新疆生產建設兵團的耕地開展了督察，發現部分地區未落實耕地保護責任，如耕地存在「非農化」、「非糧化」問題；園區、開發區、城市市政道路未批先建；違規佔用農田和一般耕地種植草皮；大棚房（農舍）禁而未絕；侵佔耕地挖湖造景；違規批礦、非法採礦破壞生態等。

中共十八大以來多次強調「嚴守18億畝耕地紅線」，近日有9名地方首長因未落實耕地保護責任遭約談。（Getty）

國家自然資源督察機構15日在位於北京阜內大街的自然資源部裡舉行約談會，針對2023年督察發現違法違規問題突出的九個市州人民政府主要負責人進行的當面約談。其中包含4個省會城市、5個地級市（州），分別是河北省石家莊市、黑龍江省哈爾濱市、浙江省溫州市、安徽省滁州市、山東省臨沂市、廣西壯族自治區河池市、貴州省黔西南州、雲南省昆明市、甘肅省蘭州市。

據悉被約談的9個市（州）政府多因為違法違規問題數量較多，涉及土地、耕地面積大，因而被列入約談名單。

自然資源部於2018 年 3 月 17 日組建。不再保留國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局。（視覺中國）

國家自然資源專職副總督察陳塵肇指出，召開約談會的目的，是要面對面嚴肅指出9個市（州）耕地保護和礦產資源違法違規問題，提出嚴肅批評，督促市（州）政府深刻反思問題及其原因。

陳塵肇表示，九個市（州）出現的這些突出問題，問題的背後既有政治站位不高，政績觀有偏差的問題，也有抓落實的工作作風不嚴不實的原因；既有責任壓不實的原因，也有利益驅動的原因；既有違規決策、違法審批、監管不力、執法不嚴的原因，也有長效機制建立健全不到位的原因。

2019年4月，國務院新聞辦公室發表《中國的糧食安全》白皮書，裡面提到中國特色的糧食安全之路。。（網上圖片）

在具有代表性的違法違規用地問題體現方面，尤以地方政府及有關部門主導推動違法違規問題較多。以石家莊市為例，督察發現石家莊在46個問題當中，有17個問題為地方政府和部門主導推動，土地面積6838.49畝；如無極縣北蘇鎮政府違規辦理設施農業用地備案手續，無極縣自然資源和規劃局土地執法不嚴，默許、縱容趙某等4人違法占地建設制門廠及倉庫。

據內媒報道，9名市（州）長們在約談會上接受約談、批評後，均表示作出了深刻檢討，多位市長還在發言中稱「十分愧疚，十分自責」，並且將「知恥而後勇」，「照單全收，堅決整改」。而代表這些市（州）政府參加約談會的，除了市（州）長之外，還包括省（區）政府副秘書長，省市兩級自然資源部門一把手。現場還邀請了多名媒體記者。自然資源部組建以來，如此規模大、規格高，且集中、公開的約談會尚屬首次。