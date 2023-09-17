墨子巡天望遠鏡投入觀測　發布仙女座星系最大視場高分辨率圖像

據《央視新聞》報道，今日（17日），北半球光學時域巡天能力最強的墨子巡天望遠鏡在青海冷湖天文觀測基地投入觀測使用，試觀測階段所拍攝的一張仙女座星系相片同時發佈，為目前世界上拍攝到最大視場的仙女座星系高分辨率圖像。



報道介紹，這張仙女座星系相片由墨子巡天望遠鏡通過每次30秒，共計150次的曝光，得到150張照片後疊加而成，對于後續天文研究具有重要意義。

墨子巡天望遠鏡拍攝的仙女座星系照片。（央視新聞）

報道介紹，墨子巡天望遠鏡位于青海省海西蒙古族藏族自治州冷湖天文觀測基地，由中國科學技術大學、中國科學院紫金山天文台和深空探測實驗室聯合研制，在多項關鍵技術上實現自主創新和重要突破。墨子巡天望遠鏡于2019年7月開始研制，2021年5月在青海海西冷湖天文觀測基地開工建設，2023年8月基本完成主體工程建設並開展調試觀測。

墨子巡天望遠鏡主鏡口徑為2.5米，配備7.65億像素大靶面主焦相機，具備大視場、高像質、寬波段的特點，通光面積大、雜散光少，系統探測靈敏度高，具備強大的巡天能力，能夠每三晚巡測整個北天球一次，為北半球光學時域巡天能力最強設備。

據悉，正式投入觀測後，墨子巡天望遠鏡將通過獲取高精度位置和多波段亮度觀測數據，監測移動天體和光變天體，高效搜尋和監測天文動態事件，有望在引力波事件電磁對應體等高能時域天文、太陽系天體普查、銀河系結構和暗物質本質研究等方面取得突破性原創成果。墨子巡天望遠鏡還將提供北天球最深高精度、大天區、多色測光和位置星表，作為傳世巡天數據，在未來數十年內可用于宇宙中各類天體的證認和系統研究。