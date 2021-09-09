航天科技｜巡天望遠鏡料2024年投用　將為科學家提供60萬張照片

中國太空站巡天望遠鏡計劃於2024年發射。9月1日，中國科學院主辦的科學文化論壇「格致論道講壇」發表文章，中科院國家天文台星雲計劃研究員李然就介紹了巡天望遠鏡的相關研製工作。



李然表示，中國載人航天工程想在太空站軌道上放望遠鏡，該望遠鏡成像的能力和哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope） 類似，是一部主徑口徑兩米的望遠鏡，收集光的鏡面直徑兩米，而哈勃望遠鏡是2.4米。雖然巡天望遠鏡鏡面稍小，但視場（實際視野，Field of View）比哈勃望遠鏡大300倍，而兩者的圖像質量類似，且巡天望遠鏡能夠同時觀察成千上萬的星系。

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文章稱，巡天望遠鏡沒有對接在太空站上，而是共軌飛行，原因是太空站會有震動，而且太空站很亮，會令望遠鏡拍照時受到影響。因此，即使兩者在一個軌道上，但仍有一定的距離。值得一提的是，巡天望遠鏡是可以與太空站對接，以作更新、升級儀器等。

巡天望遠鏡預計會在2024年前後投入運行，將要拍60萬次照片，將全天超過三分之一的圖像送回地球，供全球的科學家作研究之用。

《載人航天工程巡天空間望遠鏡大視場多色成像與無縫光譜巡天》的論文中提到，巡天望遠鏡將主要用於開展大規模多色成像與無縫光譜巡天工作，並可採用多種觀測手段對遴選的天體或天區進行更為深入的研究。這些國際天文界的標誌性項目均以暗能量、暗物質、引力理論等方向的研究為主要牽引，同時也將極大地推進從太陽系到宇宙學的各個方向的研究。