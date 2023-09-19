鄭永年：軍備競爭是中美競爭最糟糕的形式

鄭永年日前表示，在中美的戰略競爭關係中，應該擔憂的是軍備競爭，「這是一種最糟糕的競爭」。鄭永年呼籲中美需要更多政治方面的互信，在政治上如果雙方開始進行交流，在社會上雙方就能更好地朝互信方向前進。



香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年日前出席第二届S20+戰略對話，指出當前，中美兩國的民間都有一股很強的敵視情緒，如美國皮尤研究中心2023年3月發佈了一組美國民調，其中有38%的受訪者將中國視為「敵人」，比去年增加了13%，過半受訪者認為中國是「競爭對手」，只有6%的受訪者認為中國是「合作夥伴」。

鄭永年認為，對待中美關係不能太樂觀，中國需要兩條腿走路。（香港01）

鄭永年提醒，在美國國內對華敵對情緒上升的同時，中國國內普通民眾對美國的反感也日益增加，「尤其是在一些社交媒體上，部分民眾的民族主義情緒有些高漲」。

然而，儘管中美內部存在鷹派相向的意見，鄭永年認為，美國政府官員總體仍然是非常理性的；同時中國政府內部與領導人對美國的態度也是非常理性的、沒有很強的民族主義情緒，他們都希望中美關係能夠保持穩定發展。

外界認為，中美貿易戰助長了中國科技民族主義和晶片投資。（VCG）

鄭永年列舉過去互動為例，稱即使在特朗普（Donald Trump）發起對中國的貿易戰，中國商界還是在持續和美國做生意；即使不能和美國直接做生意，也會通過越南、馬來西亞等東盟國家，甚至墨西哥等南美國家和美國繼續做生意，「所以中美之間直接或間接的貿易迄今仍然在發展」。

對於中美之間存在的戰略競爭關係，鄭永年認為，競爭關係有分好的競爭與不好的競爭，比如經濟、技術的競爭既是不可避免的，大概率也是有益的，經濟、技術方面的良性競爭實際會推動雙方的發展，晶片領域發展便是一項例證。關於中美間體制競爭或者政治競爭，鄭有年認為，中國具有獨特的政治體制，係與中國的歷史傳統和文化緊密聯繫在一起，當可無憂無懼。

真正讓鄭永年憂心的是中美之間軍備競爭的層面。「我們應該擔憂的應該是軍備競爭，這是一種最糟糕的競爭」，中美間的軍備競爭將會給這些地區帶來很大的困擾」，鄭有年說道。

鄭永年指出，東盟國家以及很多類似的區域其實歡迎中美之間的經濟競爭，他們也不擔心其他領域的競爭，但是唯獨對於軍備競爭會感到擔憂，中美間的軍備競爭將會給這些地區帶來很大的困擾。

鄭有年認為，中美必須非常謹慎地看待東盟立場，東盟近幾年已經做出了集體的決策，即他們不會選邊站。如果美國和中國的衝突公開化，東盟很大機率是不會在中美之間選邊站的。現在這種氛圍和美蘇當年冷戰的氛圍是完全不同的，過去小國必須選邊站，但現在小國可以拒絕站隊。

中美之間競爭激烈，美國針對以華為為代表的中國創新型企業而發起的「技術冷戰」將不會減弱。（資料照片）

鄭有年認為，民族主義情緒的出現讓中美人民對彼此失去了信心，呼籲中美需要提昇更多政治方面的互信，在政治上如果開始進行交流，雙方的社會就會更好地朝互信這個方向前進。鄭有年強調，因為中美關係不是一個簡單的雙邊關係，中美兩國是世界秩序的兩大支柱，美國不可能在沒有中國的情況下維持世界秩序，中國也不可能在沒有美國的情況下建立世界秩序。