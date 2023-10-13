中國科考發現距今2.2億年三疊紀鯊魚化石　補海洋生態鏈二級缺環

2023年10月1日，中國18名科考隊員成功登頂卓奧友峰，這是中國科考隊首次登頂珠峰以外的海拔8000米以上高峰。在本次卓奧友峰科考中，中國科考團隊在距今2.2億年的三疊紀晚期地層中發現鯊魚化石和其他500萬年前的植物化石，對深入研究有重要意義。



由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所和西雙版納熱帶植物園組成的古生物分隊，在卓奧友峰地區距今2.2億年的三疊紀晚期地層中發現鯊魚化石，為當時的6級海洋生態鏈補上第二級缺環。

參與科考的中國科學院古脊椎動物與古人類研究所所長鄧濤介紹，在卓奧友峰距今2.2億年的三疊紀晚期地層中發現鯊魚化石，將為人們了解三疊紀古海洋生態系統提供更多的信息，讓更多人了解兩億多年前古特提斯洋的生命家園。

距今2.2億年三疊紀鯊魚化石。（卓奧友峰科考古生物分隊）

科考隊員在距今7000萬年的白堊紀末期地層中發現異形菊石，描繪出第五次生物大滅絕前一些生物類群已發生遺傳紊亂。菊石是最具代表性的頭足類動物，從四億年前的泥盆紀進化而來，有600多種。廣泛分布於世界各地的三疊紀海洋中，白堊紀末全部滅絕。

白堊紀異形菊石。（卓奧友峰科考古生物分隊）

科考隊員在卓奧友峰4800多米發現了上新世的小檗、栒子、雲杉等化石，認為在距今500萬年的上新世早期地層中，有一片針葉林群落，證明當時喜馬拉雅山脈在青藏高原隆升過程中已超過3000米海拔高度。

卓奧友峰地處喜馬拉雅山脈中部，海拔8201米，為世界第六高峰，東距「世界之巔」珠穆朗瑪峰約30公里。其山勢魁偉，山體常年積雪，山區氣候與珠穆朗瑪峰相似。專家介紹，青藏高原是生物多樣性演化的重要樞紐，古生物化石不但是生物演化的重要證據，也是認識地質時期環境與氣候變化的重要研究材料。