鄭永年：警惕美國挑起「認同政治戰」 製造中國內部分化

中美競爭不只在貿易、科技，還蔓延至意識形態領域。香港中文大學（深圳）教授鄭永年指出，在對中政策上，美國已把傳統的意識形態對抗擴展為「認同政治」之爭，正在挑起對中「認同政治戰」，構建以美國為中心的「認同政治」新聯盟，企圖把中國從國際社會孤立出來，北京要警惕美國正試圖製造中國內部的分化。



《北京日報》旗下「長安街知事」報道，鄭永年表示，一個國家給另一個國家「定性」，這就是「認同政治」，就像冷戰期間美國把蘇聯視作敵人，現在美國把同樣的方法用到中國身上。

鄭永年指出，美國發起的「認同政治戰」，已滲透進中美關係的方方面面，拜登（Joe Biden）在政治層面把中美之間的競爭簡單地界定為意識形態之爭，也就是所謂的「美國民主針對中國專制」，並把中國界定為所謂的「國家資本主義」。

美國總統拜登早前指，中國正在艱難應對高失業率和勞動力老齡化，使該國成為世界經濟中心的一枚「定時炸彈」。(Reuters)

鄭永年認為，美國對中「認知政治戰」，最值得警惕的是，美國不僅從外部批評中國，還要製造中國內部的分化。「美國挑動認同政治戰，就是要對不同的社會階層、不同領域進行分而治之，造成中國內部的認同政治效應。」

鄭永年表示，雖然美國和歐盟近期都在講「去風險」，但是含義不同。歐洲的「去風險」主要指的是分散投資、分散風險；而美國講「去風險」，主要還是一個權宜之計，「脫鉤」一時達不成，那就把時間段拉長一點，而美國的「去風險」與「脫鉤」本質上都一樣。鄭永年研判，美國不會成功，還是會像「脫鉤」一樣最終失敗，並且要付出高昂的成本。

著名國際學者鄭永年認為，中美雙方下一步談判的走勢取決於雙方的互動。（資料圖片）

此外，鄭永年認為，隨著美國進入新的大選周期，美國政治體系從觀念上來說也會變得越來越碎片化，其內部政治極化也必將反映在外交政策中。

「中美關係的惡化，是美國內部政治分裂的受害者。當美國內部政治比較整合，美國有信心的時候，中美關係就好；美國內部政治非常分裂，沒有信心的時候，中美關係就不好。」鄭永年說道。

不過，鄭永年也不忘提醒，美國內部不是鐵板一塊，也不要把美國視作一個整體。美國不是拜登的美國，也不是特朗普的美國，美國是由很多群體和利益集團組成的。所以中國一定要密切觀察，在美國進行「認同政治戰」的時候，中國不能被牽著鼻子走，而是要保持自己的定力、判斷力，作出正確的決策。