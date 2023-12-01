中國艦載無人偵察機AR-500B正式列裝　｢鷹眼｣助提升情報探測能力

中國自製艦載無人偵察機「AR-500B」近日正式列裝在山東威海海事局威海航空基地，執行海上應急監控、肇事船舶搜尋、遇險船舶和人員定位、海洋主權巡查等任務，將成為未來海事監管中的「鷹眼」，提升水上交通動態管控能力及船舶險情事故緊急處置能力。



根據《央視》報道，山東威海海事局為因應渤海及黃海北部港口每年11萬艘商船航行、年均數以萬計的漁船作業，特別獲得2架「AR-500B」艦載無人偵察機。根據官方揭露，「AR-500B」機身長7.33公尺，寬1.58公尺，高2.43公尺，載重75公斤，最遠遙控距離達150公里，最大續航里程400公里，最大飛行時速150公里。

同時，「AR-500B」艦載無人偵察機也搭載光電吊艙、機載船舶自動辨識系統、緊急拋投及定向擴音等先進設備，具備紅外線熱成像、遠距離視訊即時回傳、緊急救援物資投送等眾多功能，能在8級以下風力天氣下執行任務。

山東威海海事局威海航空基地獲得2架中國自製艦載無人偵察機「AR-500B」列裝。（央視截圖）

海事局表示，透過無人直升機航拍設備可對違法船隻進行跟踪，達到快速調查、取證，配合陸域、海域執法力量處置海上違法行為；而且無人機還能在短時間內進行較大範圍水域的搜尋救助和溢油監測，在黃海、渤海海域的船舶污染防治和緊急搜救行動等方面將能發揮重要作用。

AR-500B艦載無人直升機由航空工業中國直升機設計研究所研發，是AR-500C無人直升機的艦載版，並早於2020年11月在鄱陽試飛基地首飛成功，由人工操控無人直升機起飛及降落。試飛期間，AR-500B完成起飛、自動懸停、懸停機動，降落等試飛科目。軍事分析指出，該型號的成功研製填補了中國輕小型艦載無人直升機領域的空白。

山東威海海事局介紹，透過無人直升機航拍設備可對違法船隻進行跟踪，達到快速調查、取證，配合陸域、海域執法力量處置海上違法行為。（央視截圖）

根據了解，AR-500B艦載型無人直升機是專為「艦載」海上偵察設計，特別發展有小型電動輔助降落裝置、著艦引導系統和自動著艦控制系統等裝置；機身設計也以防濕熱、防黴菌、防鹽霧為基本要求。

同時，根據任務裝備不同的光電紅外探測設備，執行海上應急監控、肇事船舶搜尋、遇險船舶和人員定位、海洋主權巡查等任務，AR-500B望成為未來海事監管中的「鷹眼」。

報道指出，在海事單位熟稔AR-500B艦載型無人直升機運用後，極可能進一步推廣、串連到大型海警船隻，在東海和南海執行海面廣域監視與識別任務；另有一說，解放軍海軍艦船可搭載多架次，形成「蜂群」作戰模式，提高情報探測能力。