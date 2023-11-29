中國首批海事無人直升機列編山東　搭載光電吊艙應急拋投等設備

11月29日，中國首批海事無人直升機在山東威海列編。

無人直升機搭載多款先進設備，除了可協助海事局在日常執法中快速處置海上違法行為，還能開展搜尋救助和溢油監測，是目前中國海事系統投入應用最為先進的無人直升機。



此次列編的2架無人直升機，每架飛機長7.33米，寬1.58米，高2.43米，載荷達75公斤，最遠遙控距離達150公里，最大續航里程400公里，最大飛行速度達150km/h。

無人直升機搭載光電吊艙、機載船舶自動識別系統、應急拋投和定向擴音等先進設備，可實現紅外熱成像、遠距離視頻實時回傳、應急救援物資投送等功能，還能在8級以下風力天氣下執行任務，是目前中國海事系統投入應用最為先進的無人直升機。

使用無人直升機監管的山東成山頭水域，是船舶進出渤海及黃海北部各港口的必經之路，每年約有11萬艘次商船航經該水域，同時年均數萬艘漁船在此作業。

威海海事局指揮中心主任王剛表示，在日常執法中，可通過無人直升機航拍設備跟蹤違法船隻，實現快速調查、取證，配合陸域、海域執法力量處置海上違法行為。無人機還能在短時間內開展較大範圍水域的搜尋救助和溢油監測，在黃渤海海域的船舶污染防治和應急搜救行動等方面將發揮重要作用。