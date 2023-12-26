「超級工程研究」發布：大模型折算萬里長城耗資至少10萬多億元

中國工程院26日在北京發布「超級工程研究」成果。該成果首次系統研究了近現代中國以工程立國這一基本課題，填補了相關領域學術研究的空白。



「超級工程研究」成果首次對超級工程作出了清晰完整定義，即「特定團體為了人類生存和發展，實現特定的目的，運用科學與技術，投入超大規模的人力、物力、財力，有計劃、有組織地利用資源，將人類的思考、發明和實踐經驗，透過人工和自然的選擇，採用集成和交叉的方法，建造的具有超大規模的、超複雜技術的、超高風險的、超大影響力的、改變事物性狀的實體人造物理工程」。

「超級工程研究」成果還闡述了超級工程的基本特徵、標準和分類。第一次將「超級工程」特徵分為主體特徵、次主體特徵和一般特徵，即「超大性、獨特性、地標性、第一性、唯一性、謗譽性」，以及「民族性、地域性和文化性」等；第一次系統研究描述了「超級工程」的科技、經濟、社會價值標準；第一次將超級工程與一般工程做了嚴格區分，使人們對「超級工程」有了明確的瞭解和界定，從而可以科學地判定和確認「超級工程」。

此外，該成果還首次系統、多維、全面研究分析了超級工程的作用、特點、規律。超級工程具有「先進、先行、先導、先鋒」四大作用；具有「決策者青睞、統治者喜好、時代大勢選擇、同道模仿與攀比、民間創造與積累、貪大求奇」六大特點。以科學方式揭示「超級工程」「文明遷徙、需求拉動、演化漸進、經濟基礎、科技進步、自然力影響」六大規律，首次發現不同類型的「超級工程」在人類不同歷史時期的分布與文明地域高度重合。

成果亦精準篩選出跨越古今、涵蓋中外的643項超級工程進入排行榜。經過初選、篩查、初錄和入選程式，最終精選出110項入選《中國古代超級工程排行榜》，299項入選《中國近現代超級工程排行榜》，100項入選《世界古代超級工程排行榜》，134項入選《世界近現代超級工程排行榜》。

萬里長城建於秦代，現在規模成型於明代。（圖片來源：lllllllch@IG）

進入排行榜的643項超級工程中，每一項均透過專業研討確定其歷史地位，由專家打分確定其社會價值。同時，總結出超級工程投資折算方法，例如以米價法，用大模型折算萬里長城，耗資至少10萬多億元人民幣。

「超級工程研究」從2019年立項開始，經過5年多共完成了兩大系列研究工作，一是完成了「超級工程研究」系列報告，2份總報告、4份專題報告、4份結題報告，約146萬字。二是編著即將陸續出版的出版物29本冊，約521.5萬字，其中理論研究《超級工程系列叢書》著作6本，約190萬字。整個研究涵蓋了古今中外、跨越了數千年，是一項宏大的系統學術研究工程。「超級工程研究」專案為建設中國式現代化強國提供了重要的科學決策支撐。