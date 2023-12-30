啟動拒收人民幣現金整治工作　人行與75.1萬商家簽不拒收承諾書

人民銀行29日召開拒收人民幣現金專項整治工作媒體簡報會，人行貨幣金銀局副局長張萌坦言，受市場競爭、成本控制、數位化轉型等多方面因素影響，拒收現金行為仍難以完全杜絕；未來4個月，人行將集中做好拒收現金專項整治工作。



人行貨幣金銀局局長羅銳表示，人行10月起開展為期半年的拒收現金專項整治工作。截至11月末，中國流通中現金（M0）餘額為11.02萬億元（人民幣，下同），繼續保持上升趨勢，年增長10.5%。

對於拒收現金行為仍難以完全杜絕，張萌表示，首先，線下場景與行動支付捆綁。越來越多的線下經營主體採取線上預約、掃碼點餐等服務模式，客觀上使得現金使用場景大幅減少，甚至導致一些場景不再提供線下服務，造成現金使用難。

其次，部分經營主體收取現金的意願下降。尤其是消費群體偏向年輕人、現金交易佔比較低的經營主體，維持現金收付服務的意願下降，不願增加在準備零錢、配備零錢箱、培訓收銀員、前往商業銀行存取現金等方面的支出。

中國人民銀行舉行拒收人民幣現金專案整治工作媒體簡報會。 （中國人民銀行網站）

第三則是部分商業銀行現金服務不足。出於節約成本等考慮，減少現金辦理窗口、ATM機具數量，零鈔兌換、殘幣回收等現金服務水準有所下降，無法充分滿足客戶特別是小微經營主體的現金需求，一定程度上降低了部分經營主體收現意願。

據了解，截至今年12月24日，人行已累計摸排經營主體141.1萬家。各商業銀行與經營主體簽訂「不拒收現金承諾書」共75.1萬份，引導經營主體張貼支援現金支付標示39.7萬份。發給經營主體「零錢包」18.2萬個，對零錢備付不足的經營主體進行提示，並依需求進行上門收款、上門配款等多樣化、個人化現金服務，不斷提升經營主體接受現金的意願。

此外，針對公眾關注度高、影響範圍大的違法主體，人行表示將實施處罰並公示曝光，對公眾關注度較低、影響範圍較小的小微違法主體實施警示教育。羅銳透露，在專案整治期間，已完成了六宗拒收現金行為處罰程序。

人民銀行拒收人民幣現金專項整治工作行政處罰信息表。（中國人民銀行官方公眾號）

人民銀行北京市分行副總裁曾志誠則說，北京分行對拒收現金主體實施處罰，先後對20家拒收現金違法主體給予了5萬元到50萬元不等的經濟處罰，累計罰款304萬元，處罰數量和金額均居全國首位。

羅銳強調，現金是最基礎的支付工具，對於保障民生有重要作用。隨著電子支付的發展，現金收付環境發生重大變化，拒收現金現象時常發生。為維護人民幣法定地位，優化現金使用環境，2018年以來，人民銀行與發展改革委等12個部會建立整治拒收現金會商機制，拒收現金問題一定緩解。