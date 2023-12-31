閻學通：明年中美關係受美大選過程影響　北京應避免介選誤會

北京清華大學國際關係研究院院長閻學通教授在最新一則年終專訪指出，中美關係將在2024年受到美國大選過程而非結果的影響。閻學通認為，北京政府對美國內政問題不宜表態，以防止美國民眾誤以為中國政府介入美國大選。



內媒《澎湃新聞》29日刊出閻學通專訪內容。閻學通表示，2023年即將結束，世界局勢一波未平，一波又起。在俄烏衝突持續的情況下，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）與以色列的衝突仍然在警示世人，戰爭與和平只有一步之遙。

與此同時，國際秩序的失序風險仍在不斷增加，以往標榜奉行自由主義秩序的西方國家開始強調「脫鉤斷鏈」，逆全球化進程和保護主義仍有抬頭趨勢。

展望2024年中美關係，閻學通認為中美關係將受到美國大選過程而非結果的影響。（清華大學國際關係研究院供圖）

閻學通指出，台灣、歐盟、俄羅斯、美國等地區或國家這些選舉，都具有加劇國際政治不確定性的作用，因此2024年的整體世界形勢，將在現有的逆全球化基礎上走向更多的衝突與對抗：明年將繼續發生意外的國際軍事衝突，且不排除升級為戰爭的危險。

展望2024年，閻學通預期全球經濟增長率將低於2023年，但美國與其他大國的GDP差距將進一步拉大；同時，民粹主義的影響範圍繼續擴大，且影響力有可能超過自由主義。尤其大國的國內社會分裂加劇，激進主義思想的社會基礎擴大，這使得國際和國內兩個層次的兩極分化都將更加嚴重，怨氣將加劇兩個層次的不確定性，促發更多意外事件。

閻學通主張，中美關係在2024年將受到美國大選過程的影響而非選舉結果的影響。美國大選將於2024年11月初投票 ，這意味著選舉結果對中美雙邊關係的影響要到2025年才開始。如果拜登連任，中美關係的對抗性會持續上升；如果特朗普當選，中美關係則處於不確定性更強的狀態，因為特朗普的對中政策比拜登更加多變。例如他2017年11月訪問中國，時隔一月推出的《國家戰略報告》就將中國定位為最主要戰略挑戰者。

習拜會：2023年11月15日，中國國家主席習近平（左）與美國總統拜登（Joe Biden，右）在費羅麗莊園進行會議。（Reuters）

閻學通認為，由於當下美國國內的反中思潮盛行，台面上兩個參選人會競爭表現誰比對方更反中。如果拜登當權，他的對中政策對雙邊關係的影響將大於特朗普的競選演講。

閻學通直指明年的美國大選對中美雙邊關係必然是負面影響，使雙邊對抗進一步上升是可能的。如果要防止雙方的對抗失控升級為衝突，中國需要主動採取一些措施，不能指望追求連任的拜登主動控制可能發生的危機。

與此同時，中國政府對美國內政問題不宜表態，以防止美國民眾誤以為中國政府介入美國大選。盡量恢復原有的政府間對話管道，促使美國政府的職能部門工作層人員採取理性政策管理中美競爭。加大社會層面的人員往來，使盡可能多的美國民眾理性看待中美關係。