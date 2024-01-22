彭博社：中國遊客消失致全球旅遊業損失1300億美金

內地疫情開放一年多以來，山東淄博、貴州、黑龍江等城市爆紅吸引眾多遊客「報復性消費旅遊」。然而在內地文旅紅火發展之際，美媒彭博社發表一篇題為「China‘s Severed Air Links Drain $130 Billion From Global Tourism（中國斷航導致全球旅遊業損失1300億美金）」的文章，指作為曾經海外遊最大的消費群體——中國遊客，如今在國際「消失」，使得全球旅遊業損失近1300億美金。

彭博社將這一報道發布在X（原Twitter）上，卻引來眾多網民反駁，新西蘭媒體人Andy Boreham回覆稱，「你們一直對世界說中國是個威脅，現在卻難過中國人不來花錢？」



中國遊客2023年9月25日抵達曼谷機場時的歡迎儀式（Reuters）

彭博報道稱，中國自2023年初開放封控以來，遊客流動消費較傾向選擇「離家較近的目的地旅遊」，並引用航空數據商Cirium的數據表示，「中國的國際航線網絡減少了43%，45個海外目的地不再有直飛航班。」

報道還提到，相較於美國紐約、法國巴黎等這些過去的熱門海外旅遊地，中國遊客如今更傾向於前往中東，或選擇一些國內城市，如三亞、西藏等。彭博分析認為，導致上述情況的原因有經濟因素、政治摩擦、國際地緣政治衝突等。

這篇報道亦被發布到社交媒體X（原Twitter）上，不過評論區卻引來眾多網民反駁彭博的觀點。有網民認為，「也許他們（中國人）對西方過去幾年兜售的『中國病毒』說法並不開心。」還有網民諷刺表示，「西方媒體：中國遊客可能是中共的間諜；西方媒體：恐華症；中國遊客：不去西方國家旅遊了；西方媒體：中國人在哪裡？！？ 」也有網民說，「（這就是）你們想要的，享受吧。」

早在23年年初中國遊客「報復性出遊」時，即使是東南亞市場也是「諮詢多，成交少」。《中國新聞周刊》曾報道稱，簽證辦理時間長、航班供給少、目的地酒店和交通費用高、中文導遊缺失等諸多因素，導致東南亞產品較疫情前的3千多元翻倍漲至6、7千元。

而10月國慶長假期間，微博也有熱話討論稱「中國遊客為什麼不願出境遊了」，網民評論可見，「沒錢」是主要原因之一，也有認為「國內旅遊也在越做越好」性價比更高。