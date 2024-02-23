中國民航已過高速成長階段　疫情3年虧掉過去10年利潤

受COVID-19疫情影響，中國民航業連續多年虧損，去年虧損幅度雖大幅減少，但依然未能扭虧為盈，全行業虧損288億元（人民幣，下同） ，其中航空公司虧損170億。



儘管中國民航今年迎來「開門紅」，旅客運輸量明顯提升，1月份民航客運總量為5426萬人次，日均175萬人次，環比增長13.5%，同比增長44.6%，為2019年同期的107.9%，恢復水準較上月提高12.1個百分點。但內媒《第一財經》披露，去年是中國民航連續虧損的第4年，全行業虧損288億元，其中航空公司虧損170億元；而疫情3年（2020至2022年）間，民航全行業累計虧損逾4000億元，虧掉了過去10年賺的錢。

報道指出，民航旅客量、尤其是國際旅客量尚未恢復到疫情前，是中國航空公司未能扭轉虧損的重要原因之一。

儘管今年以來，中國民航業旅客運輸量迎來喜報，但受3年疫情重擊，依然未能扭虧為盈。（視覺中國）

統計顯示，截至2023年底，國際航班量僅恢復到疫情前2019年的55.8%，原本要飛國際航班的大量寬體客機被迫回到國內搶市場，也進一步影響了中國國內市場的收益。

與此同時，由於飛機訂購與交付具時間差等原因，截至2023年底，中國民航的飛機架數達4200架，比2022年增加35架，比2019年更增加了382架，但2023年的旅客量卻還沒能恢復到2019年的水準。

2020年開始的COVID-19疫情對民航業影響巨大。據民航統計公報，2020年全年中國民航旅客運輸量只有4.2億人次，比2019年下降36.7%，是1989年以來旅客量的首次年度下滑。2021年旅客量雖然有所成長，但2022年又大幅下滑，全年旅客量只有2.5億人次，比10年前的旅客量還低。

報道指出，供需極端不平衡帶來的直接結果就是行業連續3年的巨虧，其中2020年虧損974.32億元、2021年虧損842.5億元、2022年虧損2174.4億元，3年就虧掉了過去10年賺的錢。

報道進一步表示，2023年的運力過剩雖與國際市場的恢復緩慢，以及新飛機持續交付密切相關，但若查看過去10年的旅客量和運力成長數據就會發現，中國民航在疫情前就已經從兩位數的高速成長放緩至個位數成長。

民航統計公報數據顯示，2019年之前，不論旅客量或運力，年增率都在10%以上，但2019年開始，旅客量年增率滑落至個位數，比2018年成長7.9%，而當年的運力年增率更是只有4.9%。

報道引述多名業內人士指出，2019年旅客增速降至個位數並非偶然，中國民航已經走過高速成長階段，此前的超前引進、超前發展策略，或許也應該隨之調整了。