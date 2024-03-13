《All By Myself》原唱兼作曲人　Eric Carmen逝世終年74歲

美國知名男歌手艾埃里克·卡門（Eric Carmen）活躍於1970至80年代，以一首《All By Myself》紅極一時。他的妻子埃米·卡門（Amy Carmen）3月12日表示，他已於上星期末在睡夢中過世，享年74歲。



Amy Carmen在丈夫的官網寫道：「我們懷着巨大的悲傷宣布，Eric Carmen離世的心碎消息。就在周末，可愛、充滿愛心、才華洋溢的Eric在睡夢中離開了。幾十年來，讓他感到非常高興的是，他的音樂感動了許多人，這將是他留給後人的寶貴遺產。」該文並未透露Eric Carmen逝世的原因。

Eric Carmen生於俄亥俄州克利夫蘭，1970年擔任搖滾樂團「覆盆子」（Raspberries）主唱。他曾在個人官網自傳中透露，1970年，他們因為與眾不同而大受歡迎，當時前衛搖滾很流行，調頻廣播電台非常喜歡，但他卻很討厭。他喜歡的是披頭四樂隊（The Beatles）、The Who、滾石樂團（The Rolling Stones）等，「我喜歡自己會創作的樂團！」

Eric Carmen樂團的熱門歌曲作品包括《I Wanna Be with You》，以及從女性視角出發的《Go All the Way》。但沒多久，樂團內部就出現裂痕。覆盆子1975年解散，Eric Carmen單飛，推出《All by Myself》等熱門抒情歌曲。這首歌後來經加拿大女歌手Celine Dion翻唱後更受歡迎。

加拿大歌后Celion Dion曾在唱片及演唱會內翻唱《All By Myself》：

Eric Carmen為賣座電影《辣身舞》（Dirty Dancing）創作的插曲《Hungry Eyes》，也受到樂迷的喜愛。另一首令人懷念的熱門歌曲也是替電影原聲帶創作的作品。他與人合寫讚頌青春和搖滾樂的電影《渾身是勁》（Footloose）主題曲《Almost Paradise》，由Mike Reno和Ann Wilson演唱。

Eric Carmen還因這首歌曲入圍格林美獎。他的作品《All by Myself》《Make Me Lose Control》《Hungry Eyes》都曾躋身告士牌百強單曲榜（Billboard's Hot 100）前10名，每首都上榜超過4個月。總計，Eric Carmen有13首歌都曾在榜上佔有一席之地。

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