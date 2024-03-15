拜登表明反對日本製鐵收購美國鋼鐵公司：支持美國工人

美國總統拜登（Joe Biden）反對將美國鋼鐵公司出售給日本公司的提議，並重申對美國鋼鐵工人的支持。



2023年12月，日本製鐵（Nippon Steel）宣布以141億美元的價格全資收購美國鋼鐵公司（US Steel）。法新社報道，拜登3月14日在一份聲明中表示反對這項收購案，但並未明確表示將阻止這項交易。

他在聲明中表示：「重要的是，我們要維持美國鋼鐵工人驅動的強大的美國鋼鐵公司。我告訴我們的鋼鐵工人，我支持他們，我是認真的。」

他也説：「一個多世紀以來，美國鋼鐵公司一直是一家標誌性的美國鋼鐵企業，對它來説，繼續由美國擁有和國內經營是至關重要的。」

據了解，美國鋼鐵公司總資產14億美元，是美國第一個「10億美元公司」。它與日本製鐵在一份聯合聲明中表明，雙方認為收購交易仍應獲得通過，並稱這項交易反映了「日本和美國之間的密切聯盟」。

圖為2019年3月18日，東京日本製鐵總公司。日本製鐵有意收購美國鋼鐵公司。（Reuters）

拜登正在競逐連任總統，並且將在4月接待到訪美國的日本首相岸田文雄。自這項收購案宣布以來，美國一直在對它如何影響國家安全利益進行審查。

兩公司説：「我們歡迎政府對這筆交易進行審查，因為對這份收購進行客觀和全面的審查將顯示，它增強了美國的就業、競爭以及經濟和國家安全。」

除了國安考量以外，此事也觸及拜登競選宣言中承諾重建美國製造業的核心，他擔心外國收購可能會向美國選民發出錯誤信號。

拜登在與共和黨前總統特朗普爭奪重要的工人階級選民，競選期間，他一直在爭取美國工會的支持。特朗普（Donald Trump）曾在2月表明，如果他勝選，就將阻止這項收購協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

