日本北陸新幹線金澤與敦賀段通車　東京直達福井　車程減約30分鐘

日本北陸新幹線敦賀延伸路段3月16日正式通車。今後旅客可從東京直接搭乘新幹線前往福井縣敦賀，最快3小時8分鐘便到，較過去節省近50分鐘車程。



首班自敦賀開往東京的新幹線列車出發前，JR西日本社長長谷川一明在通車典禮上致詞時表示：「等待51年的時間，終於迎來了開業之日，希望更多人將比以往乘坐新幹線。」

北陸新幹線金澤至敦賀延伸路段長125公里，沿途設6個新車站，其中2個位於金澤所在的石川縣，另外4個均位於福井縣。比起之前需轉乘普通特急列車，新路線將東京至福井市的行車時間縮短了33分鐘，至敦賀則縮短近50分鐘。

圖為3月16日，在金澤車站舉行的通車儀式。北陸新幹線金澤至敦賀延伸路段正式通車。（朝日電視Youtube截圖）

在東京車站也舉行了另一場儀式，石川縣出身、在奧斯卡得獎作品「哥斯拉1.0」演出的演員濱邊美波表示，希望人們會感覺更加貼近北陸地區，並在旅行期間留下回憶。

北陸新幹線延伸段通車後，東京直達敦賀的光輝號（かがやき）與白鷹號（はくたか）每天將往返14趟。朝日新聞報道，在2024年1月1日發生的能登半島地震導致許多人取消石川縣與福井縣的旅行，業界期待新幹線通車能帶來更多遊客，當地支援災區的「北陸應援折扣」活動也會應新幹線通車展開。