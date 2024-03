俄烏互炸局勢升級：基輔2死14傷　第聶伯河大壩受襲　俄邊境州1死

俄羅斯對烏克蘭發動猛烈襲擊,3月21日晚至22日早上向烏克蘭首都基輔發射31枚導彈,該市至少2死14傷。這是俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)矢言要報復烏克蘭對俄邊境加強襲擊後,基輔44天以來首次遭受大規模襲擊。



圖為2024年3月21日,救援人員在烏克蘭基輔附近一幢被俄軍導彈摧毀的民房附近工作。(Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region/Handout via REUTERS)