俄軍射導彈狂炸烏克蘭多處基輔17傷　烏軍疑報復　俄邊境地區1死

俄羅斯對烏克蘭發動猛烈襲擊，3月21日凌晨向烏克蘭首都基輔發射31枚導彈，17人受傷。這是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）矢言要報復烏克蘭對俄邊境加強襲擊後，基輔44天以來首次遭受大規模襲擊。



在烏克蘭受襲後隔晚，烏軍疑進行報復，位於俄烏邊境的俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉徳科（Vyacheslav Gladkov）稱，該區有1人死亡。

烏克蘭TSN新聞3月22日稱，烏克蘭的一些城市，包括第聶伯羅（Dnipro）、波羅熱（Zaporizhzhia）、哈爾科夫（Kharkiv）、赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）等地發生爆炸。第聶伯羅供電出現問題。

路透社22日稱，哈爾科夫22日早上發生約15次爆炸。哈爾科夫市長泰捷列霍夫（Igor Terekhov）稱當地沒傷亡報告，但有些水泵因襲擊停運。

圖為2024年2月23日，烏克蘭第聶伯羅，俄羅斯出動無人機襲擊烏克蘭後，一名救援人員在受損的住宅大樓現場開展工作。（Reuters）

烏克蘭中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）市長維爾庫爾（Oleksandr Vilkul）稱市內有爆炸聲，但沒提供更多詳情。

卡塔爾半島電視台22日引述烏官員稱，防空系統擊落「大約3打敵方飛彈」，火箭碎片落在基輔市郊斯維亞托申斯基區（ Sviatoshynskyi，暫譯）的一間幼兒園上，其他地區的一棟住宅大樓以及導致一輛汽車起火。

當地官員稱當地時間凌晨3時左右，基輔拉響防空警報。掉落的導彈碎片導致基輔13人以及周邊地區4人受傷。

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）稱其他一些住宅和工業設施也在襲擊中受損，空中警報持續了近3個小時。

烏克蘭基輔2024年2月25日舉行名為「烏克蘭・2024年」（Ukraine. Year 2024）會議，總統澤連斯基會上發表演說。（Reuters）

▼烏克蘭總統澤連斯基22日在個人社交媒體X對提供軍援的國家表示感謝，也呼籲西方國家提供更多防空系統：

襲擊發生後，烏克蘭外交部長庫列巴（ Dmytro Kuleba）在社交媒體X上美國國會讓軍援方案過關。

美國總統拜登（Joe Biden）提出的610億美元援烏配套，因共和黨阻撓在國會「卡關」。20日到基輔與澤連斯基會面的美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）對記者說，難以估計援烏方案何時會在美國會通過。