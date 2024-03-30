北愛民主統一黨黨魁捲入性侵官非　宣布辭職

北愛爾蘭民主統一黨（DUP）黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）3月29日宣布即時辭去黨魁一職，他日前捲入一宗過去的性侵事件而被北愛警方起訴。



天空新聞（Sky News）報道，DUP的聲明指，唐納森去信黨主席，證實自己被控性侵，因此表明即時辭去黨魁職務。該黨高層根據黨規暫停對方的黨籍，直到司法程序有結果為止。

DUP高層同時一致決定，委任副黨魁羅賓遜（Gavin Robinson）暫代唐納森的職務。

北愛警方較早時表示，一名61歲男子涉及一宗非近期的性侵罪被捕，另一名57歲女子則涉嫌協助及教唆罪被捕及起訴。兩人將會在4月24日出庭應訊。

唐納森在1997年開始擔任國會議員至今，並在2021年成為DUP黨魁。而在加入該黨前，他曾經是阿爾斯特統一黨（UUP）參與《貝爾法斯特協議》（The Good Friday Agreement，《受難節協議》）談判成員之一。

對於唐納森惹上官非，來自新芬黨（Sinn Fein）的北愛首席部長奧尼爾（Michelle O'Neill）表示，這是司法制度的事情，自己的優先工作是繼續帶領當地。