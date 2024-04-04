兒童節不只4月4日　香港台灣為何與別不同？

現時全世界只有香港和台灣還把4月4日定為兒童節。這個日子有什麼來歷，香港和台灣的兒童過節方式又有何不同，讓我們一起來一探究竟。



4月4日兒童節的來歷可追溯到1931年。當時「中華慈幼協濟會」為響應國際倡議，提議將每年4月4日定為兒童節。這一提議被採納後，「四四」兒童節逐漸成為全國性的節日。後來，隨着每年的6月1日被確定為國際兒童節，「四四」兒童節也被「六一」兒童節取代。不過香港和台灣等地區仍沿襲4月4日過兒童節的習慣。

除了「六一」和「四四」，日本的兒童節是每年的5月5日，印度的兒童節是每年的11月14日，巴西的兒童節是每年的10月12日，菲律賓的兒童節是每年的11月20日，墨西哥的兒童節是每年的4月30日等等。

每年4月4日，是本港慶祝兒童節的日子，父母或會在這一天帶孩子出外慶祝，共聚天倫。這種看似簡單平凡的幸福，對遠方許多兒童來說，卻是一件遙不可及的事。在2015年起爆發內戰的也門，首都薩那（Sanaa）孤兒院裏的孩子，每天活在被轟炸的恐懼之中。圖為2017年1月2日，幾位男孩在孤兒院的後園上遊玩。（Reuters）

在台灣，兒童節是法定假日，通常還與清明節形成連假。父母與孩子能同時放假，不少家長都趁此機會陪伴和照顧孩子。兒童節前後，全台各地會涌現一連串親子活動，社會團體和商家也紛紛以親子主題推出福利和優惠，節日氛圍濃厚。

相比台灣，香港過兒童節的氛圍相對平淡一些。兒童節當天，人們通常是贈送禮物給小朋友或陪同孩子外出遊玩。學校一般不會放假，商家也鮮有特別的促銷。不過香港電視台曾連續十幾年在暑假主辦各種主題的「兒童節」，深受家長和小朋友的歡迎。