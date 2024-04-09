日本自衛隊發文用「大東亞戰爭」字眼捱轟　中國：促正視侵略歷史

日本陸上自衛隊4月5日在社交網站發帖時，把硫磺島稱為「大東亞戰爭最大的激戰之地」，使用「大東亞戰爭」一詞引發爭議，被批把侵略戰爭正當化，中國外交部9日稱，中方敦促日方切實正視和反省侵略歷史。



中國外交部發言人毛寧9日稱，日方有關錯誤言論不單止引發日本民眾警惕，也嚴重傷害中國在內亞洲受害國人民的感情，再次反映日本國內存在妄圖開歷史倒車的逆流，中方敦促日方切實正視和反省侵略歷史，以實際行動與軍國主義徹底切割，不要進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。

在這次風波中，隸屬日本陸上自衛隊大宮駐地的第32普通科連隊4月5日在社交網站上發帖，講述在硫磺島舉行的陣亡者追悼儀式，其中使用了「大東亞戰爭」一詞。

2023年4月24日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

日本放送協會（NHK）報道，日本在戰爭期間曾使用這一名稱，但戰後駐日盟軍總司令部已加以禁止，日本政府現時一般在官方文件中都沒有使用 。

報道指當地網絡上出現不少批評聲音，如斥這用詞將「引起對侵略戰爭的正當化」，發帖的部隊則表示此舉造成誤解，所以在8日晚上一度刪除帖子，然後在修改後重新發帖。

日本陸上自衛隊回應稱「我們接到的報告稱，為了表達硫黃島曾是激戰之地，帖子使用了當時的名稱，並沒有其他意圖，但當時應該進行慎重的討論和研究。今後在社交媒體等發布信息時，將會使用適當妥帖的表達方式予以實施。」