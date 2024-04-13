墨西哥在鴉片類藥物中發現「喪屍藥」甲苯噻嗪　衛生官員發警報

一項研究發現在墨西哥西北與美國接壤的多個城市使用的鴉片類藥物，含有動物鎮定劑甲苯噻嗪，墨西哥公共衛生官員立即拉響警報。



路透社報道，甲苯噻嗪（Xylazine）別名賽拉嗪，這種俗稱「tranq dope」或「喪屍藥」（zombie drug）的成分廣泛用於海洛英和芬太尼，近年加劇了費城等美國城市的鴉片類禍害。

在墨西哥和美國，甲苯噻嗪僅批准用於動物，不能用於人類。

墨西哥衛生部與心理健康和成癮委員會星期一（4月8日）聯合向墨西哥邊境城市的衛生人員和急救人員發布警報，指海洛英和芬太尼可能混合了甲苯噻嗪。

甲苯噻嗪是鎮靜劑而非鴉片類，可以降低鴉片類過量逆轉治療的效果，還會增加致命的藥物中毒風險，並導致可危及生命的嚴重皮膚膿腫。

墨西哥公共衛生官員說，一項研究對墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）最大城市蒂華納（Tijuana）和下加州首府墨西卡利市（Mexicali）的300個藥物殘留樣本進行檢測，結果發現35個海洛英混合芬太尼殘留物和26個芬太尼殘留物混有甲苯噻嗪。

由墨西哥國家科學技術委員會資助的這項研究還在繼續進行，尚未發表報告。

本文獲《聯合早報》授權轉載

