巴拉圭參議院議長率團訪台　了解當地政經及科技現況

台灣外交部公布，巴拉圭參議院議長奧韋拉爾從星期天（4月14日）起訪問台灣。這是一個月內第二位訪台的巴拉圭官員。



台灣外交部在官網新聞稿中介紹，奧韋拉爾（Silvio Adalberto Ovelar Benítez，又譯歐斐拉）應台灣政府邀請，於4月14日至18日率團訪台。此次訪問旨在推動雙方議會交流，並進一步了解台灣政經及科技進步現況。

奧韋拉爾曾於2004年出任社會行動部部長及2019年擔任參議長任內兩度訪台。

訪團在台期間將與總統蔡英文及候任總統賴清德會面，並分別接受立法院長韓國瑜及外交部長吳釗燮款宴。訪團也將參訪財團法人國際合作發展基金會、海外投資開發股份有限公司、台灣科技大學 、台北捷運高運量系統行控中心、台灣事實查核中心、國泰綜合醫院及參訪高雄佛光山佛陀紀念館等機構。

巴拉圭是台灣12個邦交國之一，也是台灣在南美洲的唯一一個邦交國。

在這之前，巴拉圭資通訊科技部部長維拉特（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）在3月17日至21日訪問台灣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

