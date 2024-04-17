「鬼船」漂至巴西東北部　漁民登上一看發現「20具腐屍」

巴西警方4月13日稱，有漁民在該國東北部帕拉州（Pará）布拉干薩（Bragança）岸邊發現漂流的船隻，接報後到場勘察。路透社17日引述網上流傳的影片稱，漁民登船查看，看到極度驚嚇的一幕。



發現「鬼船」的地區名為Barra do Quatipuru，在布拉干薩海灘Ajuruteua附近。此地距離帕拉州首府貝倫（Belem）約300公里。

巴西檢方引述報告稱船上發現或多達20具遺體。當局派出法醫前往檢驗，以及追蹤船隻來自何方。

巴西警方證實，船上具體死者人數、國籍及死因尚不清楚。巴西公共事務部有官員稱，因遺體腐爛，尚未清楚船內具體有多少具遺體。

檢察總長發聲明稱，當局宣布將對這事件展開刑事和民事調查。

圖為2024年4月15日，巴西帕拉州，消防員到場將「鬼船」拖上岸。（Reuters）

美媒引述調查人員消息，遇難者或來自加勒比海地區。

「鬼船」所在的地方政府表示，最近未有關於巴西人失蹤的報告。

這已非首次巴西和東加勒比海岸國家在2021年就至少發現過7艘載滿遺體的船隻擱淺。有調查指出，其中一些船上載着準備前往西班牙加那利群島（Canary Islands）的非洲移民，然而他們卻未能到達目的地，在大西洋上漂流數週至死。