暴雨癱瘓阿聯酋杜拜機場　900班機取消或延誤　鄰國阿曼增至19死

影響阿聯酋及阿曼的暴雨持續，幾乎讓全球第二繁忙的杜拜國際機場陷入癱瘓。航班追蹤網站fFlightradar24於17日稱，16至17日杜拜機場被取消的航班有832個。機場有近900航班被迫取消或轉飛別處。



該機場2023年接待超過8,000萬名乘客，數量僅次於美國的亞特蘭大機場。它警告稱，恢復需要「一些時間」。它在17日建議人們，未經航空公司確認的情況下不要前往1號客運大樓，並避免前往機場。

阿聯酋航空宣布暫停為從杜拜出發的乘客辦理登機手續，直至當地時間18日早上9時，即香港時間18日下午1時。

當局警告稱，預計會有更多雷暴、暴雨和強風，很多低窪地區仍被水淹浸。

國家氣象中心（National Center of Meteorology）稱，在不足24小時內，Khatm al-Shakla雨量達254.8毫米。該國每年平均降雨量僅140至200毫米。當地4月平均降雨量僅8毫米。

鄰國阿曼塞赫姆（Saham）再有一名女童的遺體被發現後，該國死於這一波惡劣天氣的死亡人數增至19人。

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當地部份民眾質疑是政府部門近日派出飛機升空人工增雨，加劇雨勢，引來政府發聲否認。氣象科學家則認為該地區的極端降雨可能是全球暖化造成。

暴雨後當地部份民眾把杜拜雨災歸咎於人工降雨，尤其是彭博社17日引述一名氣象學家哈比卜（Ahmed Habib）指，國家氣象中心（National Center of Meteorology）15日、16日曾派出「播種」飛機升空執行任務。

阿聯酋國家氣象中心同日否認報道，中心向美國消費者新聞與商業頻道人CNBC）指，在風暴16日侵襲阿聯酋期間或事前，中心並沒有派遣機師展開與人工增雨相關的「播種」任務，中心代表稱「人工增雨的基本原則之一，是你須在下雨前的早期階段就瞄準雲層，如果遇到嚴重雷暴天氣，任何播種操作都為時太晚。」

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氣象科學家奧托（Friederike Otto）指，該地區的極端降雨可能是全球暖化所造成的，據法媒引述奧托稱，人為造成的氣候變化很可能使杜拜等地的雨災變得更加嚴重。另有氣象專家認為暴雨與波斯灣溫暖水域附近形成的多輪強烈雷暴有關。

這次除了阿聯酋遇上雨災，鄰國阿曼境內多地同樣受暴雨侵襲，造成20人死亡。