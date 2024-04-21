法國新規：產品縮小分量變少　須展示「縮水式通脹」說明

法國零售商7月起必展示「縮須水式通貨膨脹」說明。



路透社4月19日稱，近年來通脹緊縮成為消費者和政府的棘手問題，頭痛如何幫助家庭應對購買力下降的問題。

為應對「縮水式通貨膨脹」（shrinkflation），法國財政部星期五（4月19日）宣布，當產品縮小變少而價格卻沒有相應下調時，零售商必須讓購物者知道。

法國財政部說，從7月份開始，如果食品和其他普通消費品如清潔劑的分量縮小，導致單價上升，零售商必須在這些產品展示「縮水式通貨膨脹」說明，為期兩個月。

法國財長勒梅爾在一份聲明中說：「縮水式通貨膨脹是一種詐騙，我們決心要制止這種行為。我希望重建消費者信心，而消費者信心與透明度是相輔相成的。」

圖為2024年3月31日，一艘遊船塞納河上航行至亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）附近，背景是埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。（Reuters）

去年法國供應商和零售商進行年度價格談判後，食品通脹率達到創紀錄的16%，食品價格成為法國的主要政治議題之一。

作為回應，法國政府通過了一項立法，將今年的價格談判提前，並向企業施加壓力，限制價格上漲。

去年9月，在價格談判前，法國連鎖超市家樂福自願對部分產品發佈價格上漲警告，以向雀巢（Nestle）、百事公司（PepsiCo）和聯合利華（Unilever）等大型消費品生產商施壓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

