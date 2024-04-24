馬來西亞直升機相撞10死　3女軍人起飛前開心自拍成遺照令人鼻酸

馬來西亞紅土坎地區4月23日就第90屆馬來西亞海軍建軍日舉行的綵排發生意外，兩架直升機空中相撞後墜毀，10人罹難。當地傳媒23日報道，遇難者包括3名女軍人，她們出事前才在機上開心自拍，卻不幸遇上致命意外，令人心酸。



馬來西亞《中國報》23日報道，3名女軍人分別是諾法拉西米、諾拉希扎和祖安娜菲利希亞，她們都是乘客。

照片顯示3人出事前在機內微笑自拍，其中一位更擺出愛心手勢，意外發生後有人把照片上傳到社交網絡，不少網民都感到唏噓，留言悼念。

馬來西亞直升機2024年4月23日發生相撞意外，10人不幸遇難。圖為3名女軍人出事前在機上的自拍照（社交網站）

馬來西亞海軍23日證實，事件中無人生還，兩部直升機合計10名機員喪生。遺體移送紅土坎海軍醫院進行身份鑑定。

海軍文告表示，將成立調查委員會調查事發原因。

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從現場照片與影片可見，兩部相鄰直升機相撞後，隨之墜落：

較早時馬來西亞《東方日報》稱，出事的兩部直升機，分別各載有7人及3人。

影片顯示，7架飛機在空中綵排，其中2架相鄰的直升機疑在半空發生碰撞，瞬間冒起黑煙零件四散，隨後墜毀。

消息稱兩架涉事直升機是HOM（M503-3）海上作戰直升機及Fennec（M502-6）型直升機，它們在早上約9時3分從實兆遠操場起飛，並在紅土坎海軍體育館墜毀，其中HOM型直升機墜落在體育館樓梯，而Fennec型直升機墜落在游泳池。