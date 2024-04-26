王毅與布林肯舉行會談　提三個一以貫之　促美勿干涉中國內政

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月26日上午在北京同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會談。



王毅在北京同布林肯舉行會談時，就中美關係表示，去年11月，習近平主席和拜登總統在三藩市會晤，共同擘畫了「三藩市願景」。在兩國元首的掌舵領航下，中美關係總體止跌企穩，雙方各領域的對話增多、合作增多、積極面增多，兩國人民和國際社會都對此表示歡迎。但另一方面，中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。

王毅強調，中方的態度一以貫之，始終從構建人類命運共同體的世界情懷出發看待和發展中美關係，對人民負責，對世界負責，對未來負責。中方的立場一以貫之，始終堅持習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，致力於推動中美關係穩定、健康、可持續發展。中方的要求一以貫之，始終主張尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中國的內政，不要打壓中國的發展，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的紅線。

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【中美專頁｜布林肯訪華 沒紅地氈卻有「紅線」】

央視旗下微信公眾號玉淵譚天稱，2024年4月26日上午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同美國國務卿布林肯舉行會談。（玉淵譚天微博截圖）

應王毅邀請，布林肯於4月24日至26日訪華。

布林肯前往北京之前，先在上海停留。他觀看CBA季後賽上海男籃主場迎戰浙江男籃、在美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）陪同下參觀上海豫園，在南翔饅頭店品嘗南翔小籠包。

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他在25日與上海市委書記陳吉寧會面，呼籲中美兩國「負責任地」管理分歧。他與陳吉寧會談時說：「們對我們的人民——實際上對世界——有義務負責任地管理我們兩國之間的關係。」

在布林肯抵達上海時，中方派出的接機代表為上海市人民政府外事辦公室主任，引起注意，掀起是否「再降格」的關注。

布林肯還到訪上海紐約大學，與該校師生進行交流。他其後在上海美國商會會見商界領袖。

他在25日下午乘機抵達北京，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤到機場迎接。

根據路透社報道，他也有可能與中國國家主席習近平會面。