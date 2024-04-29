伊拉克通過法律同性戀屬刑事罪最高可判囚15年

據半島電視台報道，當地時間4月27日，伊拉克議會通過一項禁止同性戀的法律，將同性關系列為犯罪行為。這一舉措很快遭到美國和英國的批評，但伊拉克眾議院代理議長表示，這項法律是為了保護伊拉克社會「免受道德敗壞和同性戀呼聲的影響」。



報道稱，修訂後的伊拉克「打擊賣淫和同性戀法」規定，同性戀者將面臨10到15年監禁，任何宣揚同性戀或賣淫的人可被判處7年監禁。這項法律還將「基於個人慾望和傾向改變生理性別」列為犯罪行為，跨性別者和進行性別確認手術的醫生將面臨最高3年監禁。

這項法律主要得到了伊拉克議會什葉派穆斯林政黨的支持，提出該修正案的伊拉克議員馬利基（Raed al-Maliki）告訴法新社，新法律是保護伊拉克社會「免受此類行為侵害的預防性措施」。

半島電視台稱，自去年以來，伊拉克主要政黨均加大了對同性戀等群體的批評，什葉派穆斯林政黨時常在抗議活動中焚燒「LGBT（性少數群體）活動人士」的彩虹旗幟。

俄媒今日俄羅斯（RT）指出，伊拉克1969年的刑法沒有明確將同性戀列為犯罪行為。在上世紀80年代的一次法律修訂中，伊拉克將家庭成員對同性戀者進行「榮譽謀殺」合法化。1993年的憲法修正案則引入了對同性戀行為判處死刑的法規。

美國2003年入侵伊拉克之後，時任美國駐伊拉克最高行政長官布雷默（Paul Bremer）廢除了死刑，將伊拉克刑法恢復為1969年的版本。不過，美國於2012年從伊拉克撤出部份軍隊後，伊拉克警察和民兵對同性戀者的襲擊行為有所增加。

2024年4月6日，伊拉克摩蘇爾，男子們在一家堅果工廠裡挑選開心果，為開齋節做準備。（Reuters）

伊拉克議會通過的新法律很快遭到美國和英國的批評。美國國務院發言人馬米勒（Matthew Miller）在一份聲明中稱，美國政府對伊拉克議會的決定「深感擔憂」。他聲稱，這項修正案「威脅到了伊拉克社會中的高風險人群，削弱了伊拉克實現經濟多元化和吸引外國投資的能力」。

美聯社稱，美國駐伊拉克大使羅曼諾夫斯基（Alina Romanowski）也發表聲明，譴責伊拉克的新法律。

英國外交大臣卡梅倫則在社交媒體上發文稱，伊拉克的新法律「危險且令人擔憂」，「任何人都不應該因為自己的身份而成為攻擊目標」。

但伊拉克眾議院代理議長曼達拉維（Mohsen Al-Mandalawi）發表聲明說，通過這項法律是保護伊拉克社會價值結構的「必要步驟」，「保護我們的孩子免受道德敗壞和同性戀呼聲影響」。

伊拉克莎法克通訊社（Shafaq News）稱，多名伊拉克議員28日還指責羅曼諾夫斯基幹涉伊拉克內政，61名議員已聯名要求政府驅逐美國大使。伊拉克議員海法吉（Faleh al-Khafaji）稱，某些國家仍試圖將自己的意志強加給伊拉克，「這是對伊拉克持續受到外國影響的回應」。

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