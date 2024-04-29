英媒：蘇格蘭首席部長尤薩夫考慮下台

蘇格蘭首席部長尤薩夫（Humza Yousaf）面對不信任動議前夕，當地傳媒報道，他考慮最快在4月29日宣布辭職。



尤薩夫領導的蘇格蘭民族黨（SNP）與蘇格蘭綠黨（Scottish Greens）的分享權力協議破裂後，他面對議會兩項不信任動議投票。而綠黨已經表明會「倒戈」投下贊成將對方拉下台的表決。

英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）分別引述消息人士指，尤薩夫視辭職為其中一個選項，但未有最終決定。SNP計劃與由前首席部長薩蒙德（Alex Salmond）領導的蘇格蘭黨（Alba party）唯一議會成員列根（Ash Regan）談判，爭取對方站在同一陣線。

蘇格蘭首席部長尤薩夫（Humza Yousaf，左）近期面對下台壓力。圖為他在4月26日到登地一個屋苑內視察。（Reuters）

尤薩夫日前仍表明有信心可以捱過表決，但他的立場有明顯轉向。假如不信任動議獲通過，蘇格蘭議會有28天選出繼任人選，否則就要舉行大選。《泰晤士報》指，SNP高層已與前黨領袖斯文尼（John Swinney）接觸，遊說對方在尤薩夫下台後暫代職務，惟斯文尼以個人情況為由，似乎無意接替。

SNP在2021年由時任首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）領導時期與綠黨達成聯合執政協議，但蘇格蘭政府放棄2030年底前減少溫室氣體排放量75%的目標後，兩黨關係就陷入緊張。

而蘇格蘭政府決定停止向18歲以下人士提供青春期阻斷劑（Puberty blocker）後，綠黨就宣布就權力分享協議一事上表決。