​中國這次給Tesla特斯拉的提振　比5年前還大

在特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）4月28日突然訪華後，被市場寄予厚望多年的特斯拉FSD（完全自動駕駛）有望落地中國。



中國汽車工業協會28日發布《關於汽車數據處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、特斯拉、蔚來等6家企業的76款車型符合汽車數據安全4項合規要求，掃清了特斯拉FSD入華的關鍵障礙。

受此利好影響，特斯拉股價在4月29日股價一度大漲18%，收盤報194.05美元/股，漲幅15.31%，最近五個交易日漲幅更是高達36.61%，創下了近4年來最大的階段漲幅。

這是什麼概念？2019年宣布中國工廠提前投產時，特斯拉股價的周漲幅是27%。可以說，這次市場比上次更加認可中國對特斯拉的重要價值。

不僅是馬斯克本人深知中國對特斯拉的重大意義，華爾街投行也在第一時間給出了積極的看法，摩根士丹利在標題直言不諱：「他（馬斯克）回來了」。

圖為美國富豪馬斯克（Elon Musk）2024年4月13日在美國加州洛杉磯出席Breakthrough Prize頒獎典禮。（Reuters）

韋德布殊證券更是不惜打臉也要力挺：FSD在華落地將成為特斯拉的分水嶺，並將特斯拉股價目標設定至310美元，而就在6天前，該機構還因為特斯拉在新能源市場面臨的激烈競爭，將特斯拉股價目標下調至275美元。

就在今年前四個月，特斯拉受制於激烈的競爭被普遍看衰，股價下跌超過40%，而如今對特斯拉態度反轉的背後，比起明面上的FSD或將落地，更加期待的是中國將再次拯救特斯拉的敘事。

馬斯克：沒有中國就沒有特斯拉

要解釋為何這次資本市場對於特斯拉訪華反應如此積極，就不得不提到上一次解決特斯拉危機並讓其騰飛的上海超級工廠。

2019年時，特斯拉遇到了成立以來的最大危機。

一方面，即便馬斯克親自在美國特斯拉工廠裏「搭帳篷，打雞血」督戰，美國工廠生產效率遲遲得不到提升，導致Model 3產量嚴重無法滿足交付，2019年一季度特斯拉交付63000輛車，甚至按月2018年四季度下跌了31%。

而另一方面，由於交付不足導致收入上不去，特斯拉在研發端的持續投入不僅讓公司賬面鉅虧，更是陷入了現金流斷裂的危機中。

2019年一季度，特斯拉就虧損了7.02億美元，股價隔日大跌8%，2019年二季度，即便特斯拉交付量創下歷史新高，但是繼續虧損4.08億美元，股價隔日大跌14%。

隨着股價一路大跌，聞風而至的還有華爾街的淡倉勢力，做空特斯拉股票的數量一路攀升，對於特斯拉將倒閉的論調從行業到民間多年來更是不絕於耳。

4月2日在美國加州聖布魯諾一處停車場拍攝的Tesla汽車。（新華社）

面對着持續鉅額虧損，產能跟不上需求，現金流失血的局面，馬斯克將所有的賭注都押寶在了正在建設的中國超級工廠上。

在2019年二季度的財報發布會上，特斯拉就表示，目前已經開始搬運設備至中國超級工廠，並有望在2019年年內投產，最終產能將達到每年50萬輛，從而根本性的緩解特斯拉長期面臨的產能瓶頸。

資本市場起初並不以為意，理由也不複雜，特斯拉對於美國工廠的產能畫餅，即便在屢次下調後也從來沒有兑現過，這次突然畫了一個中國大餅，華爾街並不買賬。

然而隨着2020年上海超級工廠開啟交付，華爾街驚訝發現，中國工廠產能爬坡的效率甚至遠超他們最樂觀的預期，困擾特斯拉多年的產能問題迎刃而解。

2020年1月7日，特斯拉在上海超級工廠首次交付國產Model 3，馬斯克親臨現場，興奮地來了一場即興舞蹈。

他先是在舞台上踱來踱去，跟着音樂節奏扭動着龐大的身軀，最後乾脆脱去了外套，跳起了「脱衣舞」。

當年特斯拉的產量就從2019年的36.5萬飆升至50.9萬輛，2021年和2022年產量繼續攀升至93萬和137萬輛。其中，上海超級工廠的產量比重從30%提升至53%。

在見識了中國速度後，特斯拉股價迎來了一波超級大牛市，兩年時間漲幅高達16倍。

對於拯救了特斯拉的上海超級工廠，馬斯克從來不吝溢美之詞，更是直言「特斯拉未來全球總部應該在中國，未來的CEO也應該是中國人」。

2024年4月28日，中國國務院總理李強會見美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強稱，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（央視新聞聯播畫面截圖）

時隔五年，特斯拉再遇瓶頸

五年之後的2024年，特斯拉和馬斯克再次來到了危機邊緣。

在最新公布的2024年一季報中，特斯拉營收下滑8%，利潤大跌55%，營收更是創下了12年來最大跌幅，隨着這份財報，還有全球裁員10%合計14000名員工的壞消息。

這也說明即便是新能源車先驅特斯拉，其問世8年的Model 3和問世5年的Model Y，對於日新月異的中國和全球市場而言也越發的缺乏競爭力。

今年以來，特斯拉股價一路下挫，在財報發布前累計跌幅高達40%。

面對資本市場的看衰，馬斯克在財報發布後畫了三個新的餅——自動駕駛出租車Robotaxi、下一代汽車（傳聞中售價2.5萬美元的廉價車型）、加碼FSD投入ALL IN AI。

同時，馬斯克還特別強調，特斯拉不應該被當成一個車企，而是一家人工智能公司。

馬斯克畫餅當天，特斯拉股價大漲12%，不過對於馬斯克的餅，資本市場並未全盤接受，依然不乏質疑之聲。

汽車洞察創始人塗樂最近曾表示：「我想說，Robotaxi至少需要八到九年的時間才能投入使用。這已經是最樂觀的情況。」

當特斯拉是唯一一家明星電動汽車公司時，時間並不是問題，但現在情況已不再如此。考慮到遍地都是競爭對手，馬斯克沒有八九年的時間來拯救特斯拉。

另外也有華爾街投行認為，僅憑一款廉價車型來吸引消費者，可能無法有效緩解特斯拉目前面臨的壓力。

而這一切的質疑在馬斯克突訪中國後戛然而止，因為敘事邏輯變了。

圖為路透社2024年1月8日拍攝的設計圖片，可見特斯拉（Tesla）標誌被置於電腦主機板之上。（Reuters）

華爾街：中國之行是特斯拉分水嶺

就在馬斯克剛剛宣布FSD和AI對公司的核心意義後，他便在沒有任何預兆的情況下來到了中國。

據新華社報道，4月28日下午，馬斯克抵達北京釣魚台國賓館，與國務院總理李強進行了一場深度交流。

李強表示，中美兩國經濟深度融合，你中有我、我中有你，彼此都可以從對方發展中獲益。特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功範例。

馬斯克表示，特斯拉上海超級工廠是特斯拉表現最好的工廠，這得益於中國團隊的勤勞智慧。特斯拉願同中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。

隨着高層的表態，特斯拉通過了中國汽車數據安全合規要求。

4月28日，中國汽車工業協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心發布《關於汽車數據處理4項安全要求檢測情況的通報》，特斯拉上海超級工廠生產的車型全部符合合規要求。

據第一財經報道，特斯拉稱，全國各地已陸續解除對特斯拉等智能網聯汽車的禁行禁停限制。

報道稱，自然資源部網站上，除了用於車機導航服務的《百度車機地圖》（T版），百度地圖近期也有多個《高級輔助駕駛地圖》獲得自然資源部批准。有知情人士對透露，在上述獲批的地圖中，其中由百度智圖科技有限公司提交的用於導航的GS（2023）4634號高級輔助駕駛地圖即為雙方合作完成的車道級地圖，特斯拉與百度地圖此次合作為「獨家」、深度定制。

而有網友發現，特斯拉中國的FSD界面也從稍後推出改為了即將推出。

面對這個利好消息，華爾街迅速反應並改變了口風。

摩根士丹利汽車分析師Adam Jonas火速評論表示：「馬斯克訪華最大的信號是他給了投資者一個承諾，即他依然會將特斯拉作為工作的重點，而不是將精力全用在X（前為Twitter）和Space X上。」

而韋德布殊證券分析師Dan Ives則說的更加直接：「對於馬斯克和特斯拉而言，本次北京之行是一個分水嶺。」

對於特斯拉而言，FSD在中國落地的意義重大，在中國提供FSD不僅將補齊特斯拉業務佈局的短板，對於其在AI領域的佈局，掌握了中國市場，特斯拉很有可能成為那個Game Changer。

值得注意的是，而就在特斯拉公布財報的當天，作為長期特斯拉好倉的韋德布殊證券將特斯拉的目標股價從300美元下調至了275美元，然而在馬斯克訪華後，其旋即上調了特斯拉目標股價至310美元。

2023年6月16日美國富豪馬斯克（Elon Musk）在巴黎出席法國新創展Viva Technology的會議。（Reuters）

馬斯克在X上表示，今年特斯拉將會投資約100億美元用於AI訓練和推理，而推理主要用於汽車自動駕駛。

特斯拉在華爾街的最大粉絲、有「木頭姐」之稱的Cathie Wood上周末在社交平台X上發表評論稱，特斯拉正在進行的是「地球上最大的AI項目」。

她表示：特斯拉的人工智能投資「正在讓其在汽車和科技公司中脱穎而出」。

種種積極跡象都顯示，FSD落地或許不遠了。

對此，中金公司最新的研報指出，FSD如在中國推廣，整套數據閉環需在境內，需在數據採集、模型訓練方面進行準備，考慮BEV感知方案是否可以得到很好的本地化適配。在中國，FSD地圖測繪或需要與中國廠商合作，且特斯拉需搭建本土計算中心和組建在地算法適配團隊。

五年前，在華爾街的一片質疑中，中國拯救了瀕臨破產的特斯拉，這一次，中國或將再一次拯救面臨瓶頸的特斯拉。

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