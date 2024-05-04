美國「魔鬼護士」判囚760年　涉用胰島素殺17人合計22人受害

美國41歲女護士普萊斯迪（Heather Pressdee，暫譯）涉嫌使用胰島素殺害療養院病人，她本來被控殺害2人，但據檢方11月2日指，她最新承認曾試圖殺害另外19人，檢方稱，在她「照顧」下死亡的病人多達17人。檢察官指她向22名病人注射胰島素，當中部份人並無糖尿病。



普萊斯迪5月2日認罪，遭法院判處3個無期徒刑以及380年至760年刑期，終身監禁不得假釋，但逃過被判死刑的命運。

她被起訴的罪名包括一級謀殺、謀殺未遂和對「依賴照顧者」疏忽。總檢察長辦公室在新聞稿中稱，她承認3項一級謀殺罪以及19項企圖罪。

事故可能原因宣誓書包含案中令人不寒而慄的細節，包括據稱普雷斯迪發給她母親的短信，內容包括她多次說想殺人。

宣誓書內寫道，2023年5月12日，她發短訊向母親抱怨說，一名病人他跟蹤她，「快把我逼瘋了。」她在發給母親的短訊寫道：「但我可能會殺了這位醫院住客，」簡訊中寫道，「我需要和他設定某種界限。」

普雷斯迪在2022年9月2日的一條短信中告訴她的母親，她「要謀殺我的助手們」。 證詞內文稱，在幾天後的一條訊息中，她抱怨一名病人大喊大叫。訊息中寫道：

我已經給他下了藥，我不知道他是怎麼醒來的。 普雷斯迪發給母親的短訊

來自賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的普萊斯迪5月時被控殺害兩名分別55歲與83歲的男性，另試圖殺害1人，那人人最終住院。她承認故意向他們注射可致命藥物。

賓夕法尼亞州檢方之後發現案件愈來愈多，檢察官辦公室11月2日指，普萊斯迪最新還承認於2020年至2023年期間在5間不同療養中心試圖殺害另外19人，向他們注射胰島素。

據檢方指，在她照料期間死亡的病人有17人。

檢方加控普萊斯迪2項一級謀殺罪、17項試圖謀殺罪和19項忽視照顧罪。受害人年齡從43歲至104歲。