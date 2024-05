巴勒斯坦頂尖外科醫生死在以色列監獄　聯合國官員：極度震驚

據《以色列時報》5月3日報道,以色列國防軍近日證實,巴勒斯坦頂尖外科醫生阿德南・阿爾-伯什(Adnan Al-Bursh)在被拘禁四個多月後,已於上個月在以色列監獄中去世。現時尚不清楚阿爾-伯什死亡的具體原因,但巴勒斯坦囚犯協會表示,以色列需要為此負責。



阿爾-伯什生前是加沙地帶最大醫療機構希法醫院的骨科主任,該醫院曾多次遭到以色列國防軍的攻擊。去年12月,以色列國防軍攻入加沙北部的賈巴利亞難民營,以「國家安全問題」為由逮捕了正在阿瓦達醫院救治傷者的阿爾-伯什。

當地時間4月19日,以色列監獄管理部門曾發表聲明稱,一名巴勒斯坦囚犯當天在約旦河西岸的以色列奧弗監獄中死亡。但以色列國防軍發言人近日才證實,這名死者就是阿爾-伯什。

現時尚不清楚阿爾-伯什死亡的具體原因,以色列監獄管理部門正在調查這起事件。但巴勒斯坦囚犯協會稱,阿爾-伯什的死是一次「暗殺」,他的屍體依然被以色列當局扣押。

希法醫院院長薩達(Dr. Marwan Abu Saada)告訴美媒,他早些時候曾向以色列政府詢問過阿爾-伯什的情況,卻沒有得到任何回應。他從另一名獲釋的巴勒斯坦囚犯處得知,阿爾-伯什在獄中遭受過以色列的「酷刑」。

「阿爾-伯什的去世對每個人、他的家人、希法醫院的醫務人員和患者來說,都是一個令人心碎的消息。」阿布·薩達說,「我們沒有想到會發生這種事,我們很難接受這個消息。阿爾-伯什醫生熱愛生活,性格開朗,深受大家的歡迎。」

聯合國巴勒斯坦被佔領土人權狀況問題特別報告員(United Nations Special Rapporteur On The Palestinian Territories Occupied Since 1967)弗蘭切斯卡・阿爾巴尼斯(Francesca Albanese)也表示,她對阿爾-伯什的死訊感到「極度震驚」,她呼籲國際社會儘快採取措施進行干預,「如今在以色列的佔領下,沒有一個巴勒斯坦人是安全的。到底還要死多少人,聯合國會員國們才會採取行動保護巴勒斯坦人。」

加沙地帶衛生部門表示,阿爾-伯什的死意味着,自去年10月7日以來,以色列在加沙地帶殺害的醫務人員總數已達到496人,另有1500多人受傷,309人被捕。

以色列國防軍此前多次強調,以色列會按照國際法對待所有被拘留者。美媒稱,目前還無法證實阿爾-伯什是否在監獄中遭受以色列的「酷刑」,但過去幾個月獲釋的數十名巴勒斯坦囚犯均表示,以色列監獄中廣泛存在着對巴勒斯坦人的虐待行為。

據半島電視台(Al Jazeera)報道,新一輪以巴衝突已持續近7個月,以色列對加沙地帶的襲擊造成至少34654名巴勒斯坦人死亡,77908人受傷。以色列官方發布的數據顯示,以方約1200人死亡。

本文獲觀察者網授權轉載