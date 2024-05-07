以色列攻打加沙拉法東部　坦克抵口岸巴勒斯坦一側相片曝光｜最新

以色列軍方5月7日表示，部隊已控制加沙與埃及接壤的拉法過境點的加沙一側。



1435 以軍發布坦克車在拉法過境點加沙一側的相片。

以軍2024年5月7日發布坦克車在拉法過境點加沙一側的相片。（以色列國防軍）

1400 以軍稱，部隊在拉法東部特定地區行動，絕大多數人員已從軍事行動地區撤離。以色列軍方表示，凱雷姆沙洛姆過境點（Kerem Shalom Border Crossing）因安全原因關閉，一旦安全狀況允許，將重新開放。

1330 加沙邊境人員稱，以色列坦克5月7日出現在加沙南部城市拉法（Rafah）。

根據路透社，加沙邊境管理機構發言人7日告訴路透社，由於以色列坦克的存在，加沙地帶（Gaza Strip）和埃及之間的拉法過境點，巴勒斯坦一側關閉。

↓網上流傳的影片顯示，以色列坦克出現在拉法過境點↓

3名人道消息人士稱，跨境過境點的援助物資已停止運送。

以軍6日晚表示，他們正對拉法東部進行大規模精準空襲。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當日與戰時內閣成員開會，就哈馬斯對停火協議的最新回應進行磋商。與會者一致決定，繼續對拉法採取軍事行動，以向哈馬斯施加軍事壓力，推動實現以色列被扣押人員釋放等相關目標。