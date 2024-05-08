Tesla中國銷量放緩　美媒：Elon Musk急調朱曉彤回歸中國業務救火

在中國，美國電動車巨企特斯拉（Tesla）與比亞迪等許多車廠正激烈爭搶電動車市佔率，Tesla在中國的銷售趨放緩，為挽救在中國市場的業績，美媒5月7日引述知情人士指，馬斯克（Elon Musk）急調前中國區負責人、高級副總裁朱曉彤（Tom Zhu）回中國。



據《華爾街日報》（Wall Street Journal）7日報道，馬斯克試圖重振Tesla在全球的銷售，中國是個關鍵市場。然而2024第1季中國整體電動車銷量年比成長15%，Tesla的銷售卻下滑了4%。

一位知情人士透露，鑑於Tesla目前處於脆弱時期，朱曉彤正從Tesla德州總部調回中國。

2023年5月31日，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）訪華期間，他離開中國北京的一家酒店。走在他身旁的是特斯拉全球CEO朱曉彤（Tom Zhu）和特斯拉對外事務副總裁陶琳（Grace Tao）。（Reuters）

朱曉彤是包括馬斯克在內於Tesla網站上目前列出的僅有三位高層之一。朱曉彤出生於中國，在美國和紐西蘭接受教育，2023年擢升Tesla管理層，出任汽車業務高級副總裁。

他2014年加入特斯拉，9個月後開始擔任Tesla中國業務的負責人，透過與中國官員穿針引線，他幫助Tesla迅速設立上海工廠。一些員工在內部稱朱曉彤為「救火隊」，因為他善於解決問題，並能實現很高的目標。

2024年4月28日，中國國務院總理李強會見美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強稱，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（央視新聞聯播畫面截圖）

上個月，馬斯克和朱曉彤拜會中國總理李強和其他政府高級官員，爭取到北京當局支持特斯拉在中國推出全自動輔助駕駛（FSD）軟體功能。馬斯克正在尋求擴大FSD業務，是重振Tesla業績的支柱。