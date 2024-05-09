英國地方選舉保守黨慘敗　2週內兩名議員先後叛逃至工黨

英國地方選舉以工黨大勝告終，保守黨失去數百個議席及多個地方議會的控制權。繼選舉前有保守黨議員轉投在野黨工黨後，5月8日再有保守黨議員叛至工黨。



據路透社報道，英國議會議員波爾特（Dan Poulter）早前在4月28日從保守黨叛逃至工黨。他在聲明中表示，政府在國民醫療服務體系（NHS）方面的施政紀錄，令他無法再代表保守黨。

首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）曾指責醫生和其他醫療工作者的罷工行動，導致他削減醫院候診名單的承諾落空。波爾特在《觀察家報》（The Observer）一篇文章中稱，他轉而支持工黨，因為只有工黨才有意願重建和改革NHS。

不到兩週時間 再有保守黨議員跳船

「叛逃」的另一保守黨議員Natalie Elphicke在5月8日發聲明指，保守黨在辛偉誠帶領下變得無能與分裂。

她批評辛偉誠不但無法阻止尋求庇護者透過英吉利海峽抵英，而且未能建造足夠的房屋，使無家可歸者人數日增。

她表示，保守黨已偏離2019年所定立的黨綱，中間派在黨內再無立足之處。

2024年5月8日，工黨黨魁施紀賢 (Keir Starmer) 在下議院迎接叛逃至工黨的前保守黨議員Natalie Elphicke。(Getty)

早前有報道指，若從2日地方選舉的投票傾向來預測即將舉行的英國大選結果，則工黨將以9個百分點的距離擊敗保守黨，議員相繼倒戈恐怕將進一步打擊保守黨。