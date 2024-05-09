外媒：愛爾蘭西班牙等國考慮5月21日承認巴勒斯坦為國家

根據愛爾蘭廣播電視局新聞網站（RTE News）引述消息人士報道，愛爾蘭、西班牙和另外幾個歐盟（European Union）成員國正考慮於5月21日承認巴勒斯坦（Palestine）為國家。



愛爾蘭廣播電視局新聞網站5月8日晚報道，愛爾蘭與西班牙（Spain）、斯洛維尼亞（Slovenia）及馬爾他（Malta）等國之間雙雙加強聯繫，以共同承認巴勒斯坦的國家地位。

根據報道，這些國家在等待聯合國大會（United Nations General Assembly）於5月10日舉行的投票，表決結果可能促成巴勒斯坦獲得承認，有資格成為聯合國正式成員國。

據路透社報道，在3月22日發布的聯合聲明中，西班牙、愛爾蘭、斯洛維尼亞和馬爾他領導人指出，他們已經同意向承認巴勒斯坦為國家邁出第一步。

以色列曾表示，上述四國的計劃是「給恐怖主義的獎賞」，將降低透過談判解決加沙衝突的機會。

西班牙和愛爾蘭長期以來一直捍衛巴勒斯坦的權益。以色列為擊潰巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）發動攻勢，導致加沙（Gaza）地區死亡人數不斷攀升，引來多國不滿。

自1988年以來，193個聯合國成員國中有139國承認巴勒斯坦為一個國家。在歐盟成員國中，8國承認巴勒斯坦為國家，最近一個為2014年的瑞典。