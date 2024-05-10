蘋果公司創意過火　iPad Pro新廣告捱批　公司罕見道歉

美國蘋果公司（Apple Inc.）為5月7日發布的最新iPad Pro的廣告引發爭議道歉，決定不會按計劃在電視上投放。網民指廣告內容驚悚嚇人。片中有一部工業壓力機壓碎電視機、樂器及書本等、將它們「壓縮」成新款iPad Pro的畫面。



蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）5月7日在社交媒體X發布新iPad Pro影片廣告，顯示巨型液壓機砸碎象徵人類創造力的物品，包括樂器、油漆罐、1980年代電子遊戲機和一個半身人頭像，接着出現蘋果最新的iPad Pro的畫面。

影片在網上引起強烈反彈，有人批評廣告是在歌頌科技對人類創造力和藝術的破壞。

這廣告片長1分鐘，標題是《壓碎》（Crush！）。片中被壓碎的東西有小號、顏料桶、結他、鋼琴、留聲機、雕像、架子鼓，還有相機、遊戲街機、顯示熒幕、塑膠玩偶等。

這個廣告的創意不難理解：蘋果將大量的功能「壓進」這塊平板電腦，它什麼都能做，包括畫畫、編曲、拍照修圖等。

問題是它作為一個以面向專業用戶作定位的消費電子產品，卻「視像化地」這些創作者用來謀生的工具全部壓碎。這樣傳遞出負面情緒，引發一批專業人士憤怒聲討，之後掀起一場輿論風暴。

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蘋果公司營銷傳播副總裁邁倫（Tor Myhren）在提供新聞、分析、數據營銷及媒體資訊的美國雜誌《廣告時代》（Ad Age）發聲明：「創造力是蘋果的基因，設計出能夠激發全世界創造力的產品，對我們來說極為重要。」

「我們的目標一直都是慶祝用戶通過iPad表達自己的無數方式，並通過iPad將他們的想法變成現實。這個影片沒有達到這個目標，我們為此道歉。」

蘋果公司確認在《廣告時代》發表道歉聲明，但拒絕進一步評論。