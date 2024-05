美國傳奇名導「B級片之王」Roger Corman逝世　享年98歲

美國著名演員、獨立電影導演、製片人羅傑・科爾曼(Roger Corman)逝世,享年98歲。他在1950年代至1990年代製作電影甚多,廣為B級片愛好者熟悉的名作包括《恐怖小店》(Little Shop of Horrors)及《大戰螃蟹魔王》(Attack of the Crab Monsters)等。此外他也曾參演1991年電影《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)。



根據科爾曼夫人和女兒11日發表的聲明,他9日在加州聖莫尼卡市(Santa Monica)的家中去世。

點擊觀看科爾曼生前電影作品劇照與年輕時的照片:

被譽為「B級片之王」的科爾曼被不少業內人士尊為師傅,因他為不少初出茅廬、處於職涯起步階段的演員與導演提供機會。

他一手提拔而後來成為明日之星者的,包括羅拔迪尼路(Robert De Niro)及積尼高遜(Jack Nicholson)等。奧斯卡金獎導演朗侯活(Ron Howard)、荷里活名導馬田史高西斯(Martin Scorsese)、《教父》名導哥普拉(Francis Ford Coppola)早期都曾與他合作。

觀眾還能在一些電影中看到他的身影,他有客串一些小角色,例如《教父》第二集、《沉默的羔羊》、《費城故事》及《阿波羅13號》等。

他2009年於州長獎頒獎典禮上獲頒榮譽奧斯卡,以表彰他對影壇的影響力和貢獻。