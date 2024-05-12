美國傳奇名導「B級片之王」Roger Corman逝世　享年98歲

美國著名演員、獨立電影導演、製片人羅傑・科爾曼（Roger Corman）逝世，享年98歲。他在1950年代至1990年代製作電影甚多，廣為B級片愛好者熟悉的名作包括《恐怖小店》（Little Shop of Horrors）及《大戰螃蟹魔王》（Attack of the Crab Monsters）等。此外他也曾參演1991年電影《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）。



根據科爾曼夫人和女兒11日發表的聲明，他9日在加州聖莫尼卡市（Santa Monica）的家中去世。

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被譽為「B級片之王」的科爾曼被不少業內人士尊為師傅，因他為不少初出茅廬、處於職涯起步階段的演員與導演提供機會。

他一手提拔而後來成為明日之星者的，包括羅拔迪尼路（Robert De Niro）及積尼高遜（Jack Nicholson）等。奧斯卡金獎導演朗侯活（Ron Howard）、荷里活名導馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《教父》名導哥普拉（Francis Ford Coppola）早期都曾與他合作。

觀眾還能在一些電影中看到他的身影，他有客串一些小角色，例如《教父》第二集、《沉默的羔羊》、《費城故事》及《阿波羅13號》等。

他2009年於州長獎頒獎典禮上獲頒榮譽奧斯卡，以表彰他對影壇的影響力和貢獻。