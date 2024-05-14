新西蘭經濟困難　消費者支出和商業信心下挫　公民外流創紀錄

新西蘭經濟低迷，導致就業機會減少，公民外流人數創新高。



彭博社報道，新西蘭統計局5月14日報告，截至2024年3月的12個月裏，離開新西蘭的公民人數約7萬8200人，比截至2月的12個月錄得的7萬4900人來得多。

統計局說，結合回國公民數據後，淨出境公民人數增至破紀錄的5萬2500人，首次超過5萬人。

根據近期的調查，招聘意向下滑，加上利率高企，打擊了新西蘭的消費者支出和商業信心。

根據近期的調查，招聘意向下滑，加上利率高企，打擊了新西蘭的消費者支出和商業信心。圖為2023年8月3日日落時鏡頭下新西蘭奧克蘭市全景。（Reuters）

面對勞動力市場緊縮，新西蘭人正在轉向澳洲和其他工資更具吸引力的海外市場。澳洲衞生機構和警察部門，就以豐厚的薪酬和就業方案吸引新西蘭人才。

不過，在出境公民人數激增的同時，新西蘭的外國移民流入量也激增了。移民人口激增促使新西蘭儲備銀行警告，對住房和租賃住宿的額外需求可能加劇通貨膨脹，新西蘭政府則說這種情況「不可持續」，因為這將給教育和醫療服務等基礎設施帶來壓力。

截至2023年10月的12個月，新西蘭的淨移民人數在達到13萬9000多人的峰值後，現在開始放緩。根據5月14日的數據，截至2024年3月的12個月，新西蘭的淨移民人數已連續第五個月下降，至11萬1145人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

