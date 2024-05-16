美國德州發生載油駁船撞橋　船上石油泄漏

美國德克薩斯州（Texas）東部島嶼城市加爾維斯頓（Galveston）市政府5月15日表示，一艘駁船15日撞上當地一座橋樑，導致燃油泄漏，橋樑受損。



根據新華社，事發橋樑是通往加爾維斯頓北部鵜鶘島的唯一陸路通道。加爾維斯頓縣航海區橋樑事務負責人戴維·弗洛雷斯說，因水急浪高，一艘從德克薩斯國際港駛出的拖船對帶動的兩艘加油駁船失去控制，其中一艘駁船撞上橋柱。

航拍畫面顯示，被撞橋柱部份倒塌，破碎的大塊混凝土和鐵軌碎片掛在橋的一側，並掉落在駁船上。

意外發生後，這座1960年啟用的橋樑被關閉。加爾維斯頓市政當局在一份聲明中說，尚無人員受傷的報告。事故導致墨西哥灣發生燃油泄漏，美國海岸警衛隊將確定泄漏程度並啟動控制和清理程序。

加爾維斯頓縣發言人劉易斯表示，這艘駁船可載油3萬加侖（約11.355萬升），尚不清楚有多少泄漏到海灣中，事發周邊約10.5公里水道被關閉。

位於鵜鶘島的德克薩斯農工大學加爾維斯頓分校說，事故導致該校短暫停電，目前電力已恢復。

據美媒報道，連月來，美國船隻撞橋事故頻發。3月26日，一艘集裝箱貨船撞上美國東部馬里蘭州巴爾的摩的一座大橋並致其倒塌，造成6人死亡。4月12日和13日在賓夕法尼亞州匹茲堡附近的俄亥俄河上，26艘內河駁船因洪水從系泊處脫離並「不受控制地漂流」，其中一艘撞上已被關閉的一座橋。5月9日，在流經艾奧瓦州的密西西比河段，一艘大型駁船從拖船上鬆脫，在撞上有近百年歷史的麥迪遜堡大橋後沉沒。