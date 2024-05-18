印度德里飆至攝氏47.4度　阿富汗水災逾50死　亞洲極端天氣拉警報

東南亞多國民眾近月苦於極端天氣，日常生活大受影響，包括學校停課及乾旱等。 雖然氣候變化是問題的一部份，今年厄爾尼諾現象（El Niño）使問題變得更加嚴重。世界天氣歸因聯盟（WWA）頂尖氣候科學家組成的國際團隊分析，這很可能是人為的氣候變化的結果。



英國倫敦帝國學院（Imperial College London）格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所（Grantham Institute for Climate Change and the Environment）研究員扎卡里亞（Mariam Zachariah）指出：「氣候變遷每年都會為亞洲帶來更多可能奪命的高溫天氣。」她說，「除非世界採取大規模、前所未有的措施來減少排放並將氣溫上升控制在攝氏1.5度，否則極端高溫將為亞洲帶來更大的苦難。」

科學家指出，2024年4月是全球有史以來最熱的4月。在南亞和東南亞，緬甸、老撾和越南打破4月日間氣溫最高記錄，菲律賓民眾則經歷有史以來最熱的夜晚。 印度的氣溫高達攝氏46度。西亞的高溫也很嚴重，巴勒斯坦和以色列的氣溫超過攝氏40度。

WWA的科學家說，除非有效制止排放，否則類似的熱浪大約每5年就會發生1次，西亞的氣溫將再升高攝氏1度；在南亞，類似的持續30天的熱浪預計每30年就會發生一次。然而，由於氣候變化，這種情況發生可能性已增加約45倍，溫度也升高攝氏0.85度。

以菲律賓為例，氣候變遷使該國2024年的熱浪溫度升高攝氏1度，而厄爾尼諾效應則使熱浪溫度進一步上升攝氏0.2度。如全球暖化達到攝氏2度，菲律賓每2到3年就會出現類似的熱浪，且溫度將再上升攝氏0.7度。

高溫奪命＋衝擊民生

亞洲死於酷熱人正在增加，情況不容忽視。孟加拉4月份至少有28人死於高溫天氣，印度有5人死亡，加沙有3人死亡，泰國和菲律賓今年也有死於高溫人數激增的情況。鑑於衛生系統仍然沒能力記錄與高溫相關的死亡人數，這些數字可能被低估了。

泰國衛生部4月公布，自2024年初以來，泰國已有61人死於酷暑，2023年全年有37人死於中暑。

阿富汗一名官員5月18日稱，該國中部新一輪暴雨和洪水造成至少50人死亡。中部古爾省資訊部門負責人扎姆（Mawlawi Abdul Hai Zaem，暫譯）告訴路透社，這場由17日開始的降雨還導致通往該區的許多主要道路被切斷，目前尚不清楚有多少人受傷。

高溫也導致農作物歉收、牲畜損失、水資源短缺、魚類大量死亡、學校大規模停課。惡劣天氣也在影響印度正進行的全國選舉，或與該國錄得的投票率低有關。

泰國的炎熱對於不少遊客來說或是當地特色，亦可趁機玩水消暑，但對於不少當地人來說可不是什麼好玩的事。圖為2024年4月14日，泰國曼谷潑水節假期期間，不少人趁機投入它的慶祝活動。（Reuters）

在印度，當大雨繼續侵襲該國南部幾個地區，印度北部民眾在承受酷熱。印度氣象局（IMD）證實5月17日是該國首都新德里（New Delhi）本季最熱一天，氣溫一度飆升至攝氏47.4度。預計印度西北部平原的未來5天都將熱如火爐，5.43億人將受影響。

今日印度（India Today）5月18日引述IMD聲明內容，指未來幾天德里區及其週邊地區將持續出現熱浪天氣，熱浪很可能在18日達到頂峰。

印度北部和中部的幾個邦遭熱浪侵襲，德里西南部小鎮納傑夫格爾（Najafgarh）錄得最高溫47.4攝氏度，其次是Mungeshpur地區46.5攝氏度，高級社區阿亞訥格爾（Aya Nagar）地區46.2攝氏度，小鎮賈法爾普爾（Jafarpur，暫譯）45.9攝氏度，巴勒姆（Palam）地區45.1攝氏度，西拉姆（the Ridge）地區45攝氏度。