印度德里飆至攝氏47.4度　阿富汗水災逾50死　亞洲極端天氣拉警報

東南亞多國民眾近月苦於極端天氣,日常生活大受影響,包括學校停課及乾旱等。 雖然氣候變化是問題的一部份,今年厄爾尼諾現象(El Niño)使問題變得更加嚴重。世界天氣歸因聯盟(WWA)頂尖氣候科學家組成的國際團隊分析,這很可能是人為的氣候變化的結果。



英國倫敦帝國學院(Imperial College London)格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所(Grantham Institute for Climate Change and the Environment)研究員扎卡里亞(Mariam Zachariah)指出:「氣候變遷每年都會為亞洲帶來更多可能奪命的高溫天氣。」她說,「除非世界採取大規模、前所未有的措施來減少排放並將氣溫上升控制在攝氏1.5度,否則極端高溫將為亞洲帶來更大的苦難。」

科學家指出,2024年4月是全球有史以來最熱的4月。在南亞和東南亞,緬甸、老撾和越南打破4月日間氣溫最高記錄,菲律賓民眾則經歷有史以來最熱的夜晚。 印度的氣溫高達攝氏46度。西亞的高溫也很嚴重,巴勒斯坦和以色列的氣溫超過攝氏40度。

WWA的科學家說,除非有效制止排放,否則類似的熱浪大約每5年就會發生1次,西亞的氣溫將再升高攝氏1度;在南亞,類似的持續30天的熱浪預計每30年就會發生一次。然而,由於氣候變化,這種情況發生可能性已增加約45倍,溫度也升高攝氏0.85度。

以菲律賓為例,氣候變遷使該國2024年的熱浪溫度升高攝氏1度,而厄爾尼諾效應則使熱浪溫度進一步上升攝氏0.2度。如全球暖化達到攝氏2度,菲律賓每2到3年就會出現類似的熱浪,且溫度將再上升攝氏0.7度。

高溫奪命+衝擊民生

亞洲死於酷熱人正在增加,情況不容忽視。孟加拉4月份至少有28人死於高溫天氣,印度有5人死亡,加沙有3人死亡,泰國和菲律賓今年也有死於高溫人數激增的情況。鑑於衛生系統仍然沒能力記錄與高溫相關的死亡人數,這些數字可能被低估了。

泰國衛生部4月公布,自2024年初以來,泰國已有61人死於酷暑,2023年全年有37人死於中暑。

阿富汗一名官員5月18日稱,該國中部新一輪暴雨和洪水造成至少50人死亡。中部古爾省資訊部門負責人扎姆(Mawlawi Abdul Hai Zaem,暫譯)告訴路透社,這場由17日開始的降雨還導致通往該區的許多主要道路被切斷,目前尚不清楚有多少人受傷。

高溫也導致農作物歉收、牲畜損失、水資源短缺、魚類大量死亡、學校大規模停課。惡劣天氣也在影響印度正進行的全國選舉,或與該國錄得的投票率低有關。

泰國的炎熱對於不少遊客來說或是當地特色,亦可趁機玩水消暑,但對於不少當地人來說可不是什麼好玩的事。圖為2024年4月14日,泰國曼谷潑水節假期期間,不少人趁機投入它的慶祝活動。(Reuters)

在印度,當大雨繼續侵襲該國南部幾個地區,印度北部民眾在承受酷熱。印度氣象局(IMD)證實5月17日是該國首都新德里(New Delhi)本季最熱一天,氣溫一度飆升至攝氏47.4度。預計印度西北部平原的未來5天都將熱如火爐,5.43億人將受影響。

今日印度(India Today)5月18日引述IMD聲明內容,指未來幾天德里區及其週邊地區將持續出現熱浪天氣,熱浪很可能在18日達到頂峰。

印度北部和中部的幾個邦遭熱浪侵襲,德里西南部小鎮納傑夫格爾(Najafgarh)錄得最高溫47.4攝氏度,其次是Mungeshpur地區46.5攝氏度,高級社區阿亞訥格爾(Aya Nagar)地區46.2攝氏度,小鎮賈法爾普爾(Jafarpur,暫譯)45.9攝氏度,巴勒姆(Palam)地區45.1攝氏度,西拉姆(the Ridge)地區45攝氏度。